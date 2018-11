Ideálna či skupina smrti. Ktoré tímy prajú Slovákom fanúšikovia a odborníci?

Marek Hamšík bude lídrom slovenského tímu v kvalifikácii o postup na ME 2020. (Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

BRATISLAVA. Nedávna prehra slovenských futbalových reprezentantov v Česku 0:1 priniesla dve negatíva.

Prvé, že Slováci vypadli do nižšej kategórie Ligy národov. A druhé, že do kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2020 budú žrebovaní až z tretieho koša.

Či to napokon národnému tímu ublíži, sa uvidí. Keď však boli Slováci žrebovaní z druhého koša, ani raz nepostúpili na záverečný turnaj. Stalo sa to trikrát.

V poslednej kvalifikácii o majstrovstvá sveta 2018 skončili druhí za Anglickom a ako najslabší tím na druhých priečkach sa nedostali ani do baráže.

V kvalifikácii MS 2014 obsadili tretie miesto za Bosnou a Hercegovinou a Gréckom. V bojoch o ME 2012 dokonca skončili až štvrtí za Ruskom, Írskom a Arménskom.

Slováci postúpili aj zo štvrtého koša

Slovenským futbalistom viac sedí, keď nie sú v pozícii favorita. Na vrcholné podujatie postúpili dvakrát.

Naposledy na ME do Francúzska 2016, keď šli do kvalifikácie z tretieho koša.

Na svetový šampionát v roku 2010 dokonca postúpili zo skupiny, v ktorej boli až štvrtým nasadeným tímom.

V tabuľke predbehli Česko, Poľsko i Severné Írsko. A jediné dve prehry utrpeli so Slovinskom, ktoré bolo až v piatom koši.

Žreb kvalifikácie o postup na ME 2020 je na programe v nedeľu 2. decembra. Slováci budú v treťom výkonnostnom koši.

Z desiatich kvalifikačných skupín bude päť päťčlenných a päť šesťčlenných. Postupový kľúč je jednoduchý. Z každej skupiny sa dostanú na ME 2020 dve najlepšie mužstvá.

Akí súperi by slovenským futbalistom najviac vyhovovali? A ktoré mužstvá môžu byť pre nich najnepríjemnejšie?

Víťazstvo so Španielskom bol zázrak

Do ankety denníka SME sa zapojilo takmer päťtisíc hlasujúcich. Z prvého koša si najviac z nich želalo Poľsko a najmenej zase Španielsko.

Podobný názor má aj bývalý reprezentant Stanislav Šesták. Za národný tím odohral 66 zápasov, v ktorých strelil 13 gólov.

“ S Čechmi máme negatívnu štatistiku a možno aj nejaký syndróm. Stále však máme lepšie mužstvo. „ Stanislav Šesták, bývalý futbalový reprezentant

„Najschodnejším súperom z elitného koša sú Poliaci, ktorí dokážu odohrať vynikajúce zápasy, ale vedia vybuchnúť proti slabším. Nebál by som sa ani Talianov či Chorvátov,“ hovorí Šesták.

Lídrom poľského tímu je útočník Robert Lewandowski a v kádri sú aj Arkadiusz Milik a Piotr Zieliński, neapolskí spoluhráči Mareka Hamšíka.

Pri porovnaní oboch kádrov na tom Slováci nie sú horšie. To by však už neplatilo v prípade súbojov proti Francúzsku, Belgicku či Španielsku.