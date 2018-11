Banská Bystrica uštedrila dvadsiatke debakel, Šťastný dal hetrik

Hlasy po zápase:

Dan Ceman, tréner B. Bystrice: "Prvých 25 minút sme nehrali najlepšie, súper si vedel aj vypracovať šance, bol nebezpečný, no potom sme si prehovorili do duše a pomohlo to. Rozhodla druhá tretina, v ktorej sme strelili štyri góly."

Ernest Bokroš, tréner HK Orange 20: "Výkon bol štandardný, hráčov sme upozorňovali na silné presilovky súpera, no nepomohlo to, dostali sme v nich tri góly. V ofenzíve sme dosiahli 22 striel, to je žalostne málo proti 46 strelám súpera. Hlavne druhá tretina rozhodla s inkasovanými štyrmi gólmi a chlapci si prestali veriť. U mnohých vidím výkonnostný nárast, som rád, že niektorí, s ktorými rátam na majstrovstvá sveta, sa zlepšujú."