Finále bolo ako zápas talianskej ligy, hovorí slovenský veľmajster

Nórsky šachista Magnus Carlsen nie je v posledných dvoch rokoch v super forme, napriek tomu sa opäť stal majstrom sveta. Jeho triumf hodnotí slovenský veľmajster IGOR ŠTOHL.

Carlsen po štvrtý raz za sebou získal titul majstra sveta. Vyhral podľa vás nad Američanom Fabianom Caruanom zaslúžene?

„Áno. V klasickej časti, čo bolo dvanásť partií a všetky sa skončili remízou, boli s Caruanom vyrovnaní. Obaja mali šance vyhrať v jednej či dvoch partiách. Je skôr náhoda, že sa nezrodil žiaden rezultát v klasických partiách. V tajbrejku bol Carlsen veľkým favoritom. Caruana sa svojím štýlom viac hodí na klasický šach a sila Carlsena rastie, čím má menej času na hodinách.“

Caruana mal v klasických partiách dve sľubné šance. Mal teda Carlsen šťastie, že titul obhájil, alebo to naopak Caruana nezvládol?

„Mal šance. Povedzme v šiestej partii v jednom momente hlásili počítače, že Caruana môže dať mat 34. ťahom. Ale to je nad ľudské sily. Carlsenovi sa v tej partii nedarilo, dostal sa do problémov, ale potom sa bránil veľmi dobre, až vznikla remízová pozícia. Ale pomýlil sa. Aj Carlsen je len človek.

Vznikla situácia, keď si Caruana mohol precíznou hrou vynútiť výhru. Lenže on to nenašiel. Keby mu niekto povedal, že tu je výhra, hľadal by ju a mohol by ju nájsť. Nakoniec sa partia skončila remízou. Dobrú šancu mal aj v ôsmej partii, ale v kritickom momente zaváhal. No treba povedať, že aj Carlsen mal svoje momenty.“

Dvanásť remíz v súboji o titul sa laikom môže zdať ako nuda. Čo na to hovoríte?

„Je to trošku smutný rekord, že prvýkrát sa skončil takýto súboj bez rezultátu. Tiež by som radšej videl, keby striekala krv, ak to tak môžem povedať.