Vrátil sa po zranení, mohol Trnavu udržať v hre o postup: Zlyhal som

Veterán Marek Bakoš nepremenil veľkú príležitosť.

29. nov 2018 o 23:03 SITA

BRUSEL. Mohol byť hrdinom, ktorý by udržal futbalistov Spartaka Trnava v hre o postup zo skupinovej fázy Európskej ligy 2018/2019.

Veterán Marek Bakoš však v 32. min štvrtkového stretnutia proti Anderlechtu (0:0) nepremenil svoju veľkú príležitosť.

Tridsaťpäťročný kanonier sa rozumne odpútal od brániaceho hráča a na "pätke" si počkal na prihrávku od Erika Jirku, ktorú aj dostal, ale nechal vyniknúť brankára a kapitána domáceho Anderlechtu Thomasa Didillona.

"Bola to veľká šanca. Erik Jirka to spravil perfektne. Prešiel cez súpera, dal si loptu pod seba. Možno, keby som mal za sebou viac tréningov, tak by som to premenil. Ťažko povedať. Erik to urobil výborne, ja som zlyhal v koncovke," sypal si popol na hlavu Bakoš.

Bakoš: Nemusíme sa hanbiť

Bol to preňho prvý zápas po zranení, jeho štart bol pritom do značnej miery ohrozený.

Tréner Radoslav Látal na predzápasovej tlačovej konferencii deň pred stretnutím zhodnotil, že Bakoš môže nastúpiť na približne desať minút.

"Ešte v stredu som sa cítil naozaj na tých desať minút. Dobre som sa vyspal a dohodli sme sa, že to skúsime na začiatku a uvidíme, koľko vydržím. Nakoniec to vyšlo na cca päťdesiat minút. Nejde však o mňa, dôležité je, že sme uhrali dobrý výsledok, proti veľkému klubu, akým Anderlecht nepochybne je," zhodnotil rodák z Novej Bane.

"V tomto dvojzápase sme výsledkovo neboli horší. Anderlecht je veľký klub s hráčmi na vysokej úrovni. Uhrali sme dva dobré výsledky a nemusíme sa za to hanbiť," dodal.

Postúpiť už nemôžu

Spartak Trnava už postúpiť zo skupinovej fázy postúpiť nemôže, Bakoš však ešte nechce hodnotiť jej účinkovanie v druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.

"Stále nás čaká jeden zápas. Bude to pre nás sviatok a veľmi sa na to tešíme. Bude to pre nás vyvrcholenie Európskej ligy a potom to môžeme zhodnotiť.

Sme smutní, že sa nám nepodarilo postúpiť, ale treba uznať, že tímy, ktoré sme mali v skupine a vybojovali si postup boli lepšie," uzavrel Marek Bakoš.