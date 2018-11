Šulek predĺžil zmluvu s Trenčínom do konca roka 2021

Ak bude schopný urobiť pre futbal viac ako dosiaľ, má pred sebou zaujímavú kariéru.

30. nov 2018 o 15:35 TASR

TRENČÍN. Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Martin Šulek podpísal s AS Trenčín nový kontrakt do konca roka 2021.

Obranca a odchovanec klubu má vo Fortuna lige na konte 81 štartov a štyri góly, šestnásťkrát nastúpil v európskych súťažiach.

"Martin je výborný futbalista. Jeho potenciál je však ešte väčší, než ukazuje aktuálne. Ak bude schopný urobiť pre futbal viac ako dosiaľ, má pred sebou zaujímavú kariéru," povedal generálny manažér Róbert Rybníček na klubovej stránke.

"Jeho veľkými prednosťami sú rýchlosť, prehľad v hre a univerzálnosť. Naše očakávania podpisom novej zmluvy rastú. To treba priznať," uviedol Róbert Rybníček.

"Veríme, že bude patriť medzi lídrov na ihrisku a časom aj v kabíne. Šulek môže kráčať v stopách odchovancov našej akadémie Matúša Bera a Stanislava Lobotku. Práve preto sa tešíme, že naša spolupráca bude pokračovať," dodal Róbert Rybníček.