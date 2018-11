Slovenskí florbalisti sa na MS pokúsia aspoň o štvrťfinále

Zlato z MS 2016 obhajujú Fíni, v Rige boli strieborní Švédi a bronzoví Švajčiari.

BRATISLAVA. Slovenskú mužskú reprezentáciu vo florbale od soboty čakajú súboje na majstrovstvách sveta v Česku (1. - 9. decembra 2018).

Zverenci trénera Petra Koutného v Prahe nastúpia v základnej D-skupine postupne proti tímom Kanady, Japonska a Singapuru.

Nasledovať budú až do soboty 8. decembra vyraďovacie súboje. Cieľom Slovákov na šampionáte v ČR je prienik medzi elitné okteto. Vo štvrťfinále boli doteraz iba raz, podarilo sa im to v roku 2012 vo Švajčiarsku.

Program SR v základnej D-skupine: sobota 1. decembra: Kanada - Slovensko (12.30) nedeľa 2. decembra: Slovensko - Japonsko (12.00) utorok 4. decembra: Slovensko - Singapur (12.45)

"V skupine sa pokúsime dostať sa do hernej pohody a pripraviť sa na vyraďovacie zápasy. Viem, že to nebude jednoduché. Nikto nám nedá nič zadarmo. Súperi z Ázie budú behaví, tak to treba rozumne využiť. Kanada je síce vo florbale krátko, ale každý pozná jej hokejové kvality a palicovú techniku. Musíme byť pozorní,“ povedal pre pravda.sk Tomáš Reguly z klubu TJA-FBO Nižná.

V nominácii Slovenska na MS figuruje pätica hráčov z domácej extraligy. Tréner Koutný si do národného tímu vybral oboch brankárov z českých družstiev, v tímoch z krajiny organizátora šampionátu pôsobí aj jedenásť hráčov v poli.

Dopĺňa ich Marek Koščo z holandského DSFV a Michal Dudovič zo švajčiarskeho SV Wiler-Ersigen.

Nominácia slovenskej mužskej florbalovej reprezentácie na decembrové MS v Prahe: Brankári: Jakub Klobučník (Ostrava/ČR), Rastislav Mazák (Vinohrady Praha/ČR) Hráči v poli: Filip Čonka-Skyba, Erik Moravčík (obaja Ostrava/ČR), Ladislav Gál (Otrokovice/ČR), Martin Grlický, Lukáš Mráz (obaja Brno/ČR), Marek Kočšo (DSFV/Hol.), Michal Kročko (ATU Košice), Matúš Machara (AS Trenčín), Michal Kubovič (Tsunami Záhorská Bystrica), Tomáš Reguly (TJA-FBO Nižná), Ľuboš Šefčík (Bohemians Praha/ČR), Michal Dudovič (Wiler-Ersigen/Švajč.), Ronald Gašparík (Střešovice/ČR), Martin Kátlovský (Florko Košice), Jozef Kriš (Znojmo/ČR), Michal Pažák, Lukáš Ujhelyi (obaja Sparta Praha/ČR), Lukáš Řezanina (Vítkovice/ČR) Realizačný tím: Petr Koutný (tréner), Ján Purc (asistent trénera), Jakub Ševčík (kondičný tréner), Maroš Migo (vedúci družstva), Tibor Lovíšek, Dušan Kováč (maséri), Lubomír Klosík (manažér družstva)

Zloženie základných skupín MS 2018: A-skupina: Česko, Švajčiarsko, Lotyšsko, Nemecko B-skupina: Fínsko, Švédsko, Dánsko, Nórsko C-skupina: Austrália, Estónsko, Poľsko, Thajsko D-skupina: Kanada, Slovensko, Singapur, Japonsko