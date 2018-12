Vonnová sa s kariériou rozlúči v Lake Louise na začiatku budúcej sezóny

Na obľúbenej zjazdovke v Kanade sa chce definitívne rozlúčiť s kariérou

30. nov 2018 o 18:31 SITA

LAKE LOUISE. Americká zjazdová lyžiarka Lindsey Vonnová sa predstaví vo Svetovom pohári aj v sezóne 2019/20, keď nastúpi v rýchlostných disciplínach v kanadskom Lake Louise.

Tridsaťštyriročná rekordérka bielych svahov už dávnejšie avizovala, že po aktuálnom ročníku ukončí profesionálnu kariéru. Napokon sa však rozhodla, že v nasledujúcej sezóne pocestuje na podujatie v Lake Louise.

Prostredníctvom vlastného youtubového kanálu Vonnová priznala, že ak by sa poslednýkrát nepostavila do štartovej bránky práve v kanadskom lyžiarskom stredisku, ľutovala by to vo zvyšku života.

Američanka dosiahla už 82 víťazstiev vo Svetovom pohári a je najúspešnejšou ženou histórie, od absolútneho rekordu Švéda Ingemara Stenmarka ju delí len päť triumfov.