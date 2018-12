Banská Bystrica zdolala Košice po predĺžení, obrat na úkor Zvolena

Bystrica zdolala Košice po predĺžení.

30. nov 2018 o 20:14 (aktualizované 30. nov 2018 o 21:22) SITA

BANSKÁ BYSTRICA. V šlágri 28. kola najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy zdolala Banská Bystrica Košice 3:2 po predĺžení.

Skóre stretnutia otvoril už po 34 sekundách hry Éric Faille, ktorý ešte pred prvou sirénou pridal aj druhý presný zásah. Potom však prišli chvíle Ladislava Nagya.

Kapitán Košíc najskôr znížil v závere prostrednej časti hry na rozdiel jediného gólu, aby následne v tretej tretine z trestného strieľania vyrovnal.

Ani to však na triumf hostí nestačilo, v predĺžení definitívne naklonil misky váh na stranu "baranov" Tomáš Zigo.

Poprad predviedol obrat na úkor Zvolena

Hokejisti HKM Zvolen pokračujú vo výsledkovej kríze. Neuspeli na ľade Popradu, kde prehrali 2:3 po samostatných nájazdoch.

Pritom ešte pätnásť minút pred koncom tretej tretiny viedli 2:0 po góloch Lukáša Handlovského a Milana Kytnára.

Domáci však v záverečných fázach zápasu vyrovnali zásluhou Mareka Zagrapana a Samuela Takáča a zápas tak dospel až do predĺženia.

V jeho poslednej sekunde dokonal obrat Popradčanov víťazným gólom Radoslav Macík.

Hanlonov Miškovec zdolal Liptovský Mikuláš

Hráči DVTK Jegesmedvék Miškovec zvíťazili 3:0 nad Liptovským Mikulášom.

V súboji tabuľkových susedov ťažil maďarský klub predovšetkým z využitých presilových hier a vďaka tretiemu triumfu za sebou sa udržal na ôsmom mieste.

Hostia sa ujali vedenia v 16. minúte, keď vylúčenie Patrika Števuliaka potrestal Jameson Milam.

Po zmene strán hokejisti Miškovca opäť uspeli v početnej prevahe, tentoraz namieril do čierneho Bálint Magosi.

Jeden presný zásah pridali zverenci trénera Glena Hanlona aj v záverečnej časti duelu, keď skóroval Alexis Loiseau.

Dôležitou súčasťou úspechu hosťujúceho tímu bol výkon brankára Ádáma Vaya, ktorý zneškodnil všetky strelecké pokusy Liptákov.

Nitra porazila Budapešť, Bučekov hetrik

Hokejisti HK Nitra si v dohrávanom stretnutí 17. kola poradili s maďarským klubom MAC Budapešť jednoznačne 6:2.

V prvej tretine dokázali hostia sekundovať favorizovaným "corgoňom", keď po jej skončení prehrávali iba 1:2. V druhej dvadsaťminútovke však už Nitrania odskočili na rozdiel troch gólov. Postarali sa o to Lane Scheidl a Samuel Buček.

Práve mladík Buček pridal v záverečnej časti hry ešte dva presné zásahy, čím zavŕšil hetrik. Jeho predstavenie narušil len druhým gólom hostí Kristzián Nagy.

Zverenci Antonína Stavjaňu potvrdili, že v ostatných týždňoch majú výbornú formu a dosiahli už siedme víťazstvo za sebou.

Nové Zámky tesne zdolali Detvu

Hokejisti Nových Zámkov druhýkrát po sebe bodovali naplno, keď zdolali na vlastnom ľade Detvu tesne 3:2.

Už v prvej tretine si domáci vybudovali dvojgólový náskok, o čo sa v rozpätí 78 sekúnd postarali Tomáš Urban a Richard Nejezchleb.

Druhá dvadsaťminútovka priniesla po jednom presnom zásahu na oboch stranách, keď sa v jej úplnom závere presadil najskôr domáci Martin Jakúbek a zároveň so sirénou aj Detvan Martin Ďaloga.

V tretej tretine si už Novozámčania víťazstvo postrážili aj napriek tomu, že 46 sekúnd pred záverečným hvizdom vo vlastnom oslabení znížil Ladislav Ščurko.

Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - 28. kolo - piatok:

HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Košice 3:2 pp (2:0, 0:1, 0:1, - 1:0)

Góly: 1. Faille (Sýkora, Mihálik), 17. Faille (Šťastný), 63. Zigo (Selleck) - 38. Nagy, 51. Nagy (z tr. strieľania). Rozhodovali: Štefík, M. Novák - J. Tvrdoň, Synek, vylúčení 4:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 2566 divákov

HC'05 iClinic B. Bystrica: Williams - Kubka, Ďatelinka, Sloboda, Mihálik, Marshall, Nemčík, Biro - Gabor, Češík, Kabáč - Sýkora, Zigo, Faille - Asselin, Higgs, Selleck - Varga, Surový, Šťastný - Török

HC Košice: Habal - McDowell, Dudáš, Čížek, Šedivý, Koch, Pulli, Pretnar - Kafka, Brophey, Nagy - Spilar, Galamboš, Suja - Šoltés, Ignatuškin, Hričina - Jokeľ, Klíma, Petráš

Hlasy:

Dan Ceman, tréner B. Bystrice: "Mali sme výnimočne dobrý začiatok, najmä prvých desať minút. V druhej tretine sme prestali korčuľovať a stratili sme dvojgólový náskok. Možno sa podpísala aj únava, nevedeli sme sa dostať do tempa. Začali sme príliš brániť a udržať takýmto nerozumným spôsobom vedenie je ťažké. Bol som však rád, že sme do tretej tretiny išli s vedením, no aj v nej sme sa dosť natrápili, aby sme dostali puk z vlastnej tretiny, čo inak býva naša silná stránka. Sami sme si tento zápas skomplikovali, nechali sme priveľa priestoru aj takému strelcovi ako je Nagy, našťastie sme v závere vydolovali zo seba ešte energiu."

Roman Šimíček, tréner Košíc: "My sme prvú tretinu začali bojazlivo, akoby sme sa niečoho obávali, nekorčuľovali sme, navyše sme dostali dva hlúpe góly. Od druhej tretiny sme boli lepším tímom, vypracovali sme si aj šance, no nepremenili sme ich. V tretej to bolo podobne a boli sme radi, že sme výsledok zrovnali. V predĺžení by taký gól, aký sme inkasovali, nemal padať, no chlapci od druhej tretiny odviedli dobrý výkon a diváci sa mali na čo pozerať."

Tomáš Zigo, autor rozhodujúceho gólu B. Bystrice: "Pustili sme si vyhratý zápas v riadnom čase, no víťazstvo sa ráta aj po predĺžení. Pri mojom góle som zobral puk po buly, natlačil sa pred bránku a skúsil som to dať hore. Som rád, že to vyšlo a že máme bonusový bod. Máme už šieste víťazstvo za sebou, a to sme chceli, vyťažiť čo najviac bodov. Proti Košiciam sú vždy vybičované zápasy, plné emócií. Prvú tretinu sme hrali super, boli sme dôrazní, strelili dva góly, potom sme na našu škodu poľavili.

Ladislav Nagy, strelec dvoch gólov Košíc: "Mohli sme získať aj dva i tri body, pretože sme boli podľa mňa 40 minút lepším mužstvom. Prvú tretinu sme hrali zaspato, akoby sme sa opäť báli hrať, potom sme sa zlepšili. V predĺžení sme mali tutovky, my sme z nich nevyťažili, súper áno. Strieľam góly, len dúfam, že sa ku mne pridajú viacerí. Sme radi za bod, aj preto, že proti Banskej Bystrici nám to tradične nejde, hrá kanadský jednoduchý hokej, naozaj sa akosi bojíme proti nej hrať."

MHk 32 Liptovský Mikuláš - DVTK Jegesmedvék Miškovec (Maď.) 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) - hralo sa v Spišskej Novej Vsi

Góly: 16. J. Milam (Loiseau), 27. Magosi (J. Milam, N. Crawford), 43. Loiseau (Magosi)

Vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše Nádašdi (Liptovský Mikuláš) 10+DKZ za nešportové správanie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Lokšík, Snášel - Šoltés, Krajčík, 160 divákov



Liptovský Mikuláš: A. Kislicyn - Mezovský, Nádašdi, R. Suchý, Kurali, M. Bača, Fereta, J. Nemec, Košecký - Oško, A. Tamáši, Uram - Róbert Huna, Richard Huna, Kriška - A. Lištiak, M. Piatka, Števuliak - Heikkilä, Uhrík, Vybiral



Miškovec: Vay - Kiss, N. Crawford, T. Slovák, Szirányi, J. Milam, Göz, Láda - Kulmala, J. Vas, Pance - Magosi, Loiseau, R. Harrison - Somogyi, Galanisz, Miskolczi - Vojtkó, Hajós, Ritó

HK Poprad - HKM Zvolen 3:2 po predĺžení (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)

Gól: 49. Zagrapan (D. Bondra, P. Svitana), 56. S. Takáč (Zagrapan), 65. R. Macík - 32. Handlovský (Špirko, Vandas), 45. Kytnár (Vandas)

Vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kalina, Soós (Maď.) - Smrek, Soltész (Maď.), 1703 divákov

Poprad: Vošvrda - Salija, Petran, Ťavoda, Fabian, K. Karalahti, Erving, D. Brejčák - P. Svitana, Mlynarovič, D. Bondra - S. Takáč, Zagrapan, Abdul - R. Macík, L. Paukovček, Belluš - R. Macík, R. Václav, Kundrik - Valigura

Zvolen: Tomek - Vandane, P. Ulrych, Zeleňák, D. Růžička, Pufahl, A. Drgoň, Pöyhönen, M. Roman - Obdržálek, Špirko, Vandas - Handlovský, Mitchell, Šišovský - Michal Chovan, Kytnár, P. Zuzin - Kelemen, Holovič, S. Petráš

Hlasy:

František Štolc ml., asistent trénera Popradu: "Videli sme pekný hokej. Prvá tretina bola z našej strany vynikajúca, ale nedali sme góly. Síce sme prehrávali o dva góly, ale vedeli sme, že keď sa vrátime k našej nátlakovej hre, dokážeme skórovať, čo sa potvrdilo. Zápas sme dotiahli do víťazného konca. Chlapcom gratulujem k víťazstvu."

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Ja si myslím, že sme videli veľmi dobrý hokej. Obe mužstvá podali výborný výkon. V prvej tretine boli lepší domáci. Od polovice druhej tretiny sme mali viac šancí, dali sme dva góly. Za stavu 2:0 v náš prospech sa nám nemôže stať, že súperovi darujeme góly na vyrovnanie. V predĺžení boli nejaké šance, ale napokon sme v úplnom závere inkasovali."

HK Nitra - MAC Budapešť (Maď.) 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Góly: 2. Majdan (Scheidl, Kerbashian), 18. Bortňák (B. Rapáč, S. Buček), 27. Scheidl (McCormack, Lantoši), 39. S. Buček (Bortňák), 44. S. Buček (Miroslav Pupák, B. Rapáč), 60. S. Buček (B Rapáč) - 4. J. Brown (Dansereau, T. Klempa), 47. K. Nagy (T. Klempa)

Vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše Marek Slovák (Nitra) a Dansereau (Budapešť) obaja 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Štefík, M. Novák - Tvrdoň, Synek, 2047 divákov

Nitra: Šimboch - McCormack, Mezei, K. Morrison, Korím, Rais, Miroslav Pupák, A. Sloboda - Blackwater, Marek Slovák, Lantoši - Majdan, Kerbashian, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, S. Buček - Hrušík, J. Šiška, Pätoprstý - Hvizdoš

Budapešť: Rajna - J. Dudás, Negrin, Bugár, Burt, Macaulay, Pozsgai - Bodó, C. Langkow, K. Nagy - Dansereau, J. Brown, T. Klempa - Szabad, Terbócs, Odnoga - Szigeti, Majoross, Pápa

Hlasy:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Musím potvrdiť, že MAC má v ofenzíve veľkú silu. My sme sa pomaly rozbiehali po tom incidente z úvodu. Oba tímy 'zamrzli,' až druhá tretina rozbehla kvalitný hokej. Zápas bol príliš útočný, povedal by som, že až na úrovni exhibičného zápasu."

Gergely Majoross, tréner Budapešti: "Som sklamaný z výsledku. Väčšinu zápasu sme hrali dobre a boli fázy zápasu, keď sme hrali výborne. Najväčším problémom bol náš nedôraz pred bránkou súpera. Nitra má veľmi dobrý tím. Mrzí ma, že sme nevyužili šance najmä v prvej tretine. Tam sme mali odskočiť na väčší gólový rozdiel."

MHC Mikron Nové Zámky - HC 07 Detva 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Góly: 10. T. Urban (Štrauch, Kudla), 11. Nejezchleb (B. Fábry), 40. Jakúbek (Kudla) - 40. Martin Ďaloga (Sládok, R. Gašpar), 60. Šcurko (R. Gašpar, Kuklev)

Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Goga, Juhász (Maď.) - Kacej, Vincze (Maď.)

Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Hain, Dundáček, Ordzovenský, M. Novák, M. Henderson, Hatala - Bajtek, T. Urban, Štrauch - Rogoň, Zbořil, J. Jurík - Jakúbek, B. Fábry, Nejezchleb - Ľ. Buc, Ondrušek, Slávik

Detva: Zalivin - Kuklev, F. Fekiač, Hraško, Sládok, M. Šimon, Gachulinec - Puliš, Murček, Giľák - R. Gašpar, V. Fekiač, Martin Ďaloga - J. Žilka, Matúš Chovan, Ščurko - Z. Král, P. Valent, Tibenský - M. Surový

Hlasy:

Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: "Detva bola veľmi húževnatým súperom. Za stavu 2:0 ani 3:0 sa súper nezlomil. S hrou nie som spokojný, veľa herných situácií sme riešili zle. Dá sa povedať, že sme to ubojovali, takže spokojnosť je len s tromi bodmi."

Josef Turek, tréner Detvy: "Rozhodla prvá tretina, tú sme nezvládli, odohrali sme ju slabo. Potom sme sa prebudili a dve tretine sme hrali veľmi dobre. Myslím si, že sme boli lepším tímom. Utvorili sme si mnoho streleckých príležitostí, no stále sme stroskotávali na brankárovi a to rozhodlo. Myslím si, že za tie dve tretiny sme si zaslúžili nejaký bod."