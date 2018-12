Rozdiel medzi boxermi je 20 kilogramov. Do veľkého súboja zostávajú hodiny

V Los Angeles nastúpia proti sebe Deontay Wilder a Tyson Fury.

1. dec 2018 o 8:15 TASR

LOS ANGELES. V Los Angeles v USA je všetko pripravené na súboj superťažkej hmotnostnej kategórie medzi americkým obhajcom opasku organizácie WBC Deontayom Wilderom a britským profesionálnym boxerom Tysonom Furym.

V piatok absolvovali oficiálne váženie, Wilder mal 96,4 kilogramu, Fury 116,3.

Zápas sa v Staples Center koná v nedeľu skoro ráno stredoeurópskeho času.

Fury môže dokonať pozoruhodný comeback

Tridsaťročný Brit Fury síce nevlastní žiaden opasok, ale môže si nárokovať na pomyselný titul lineárneho šampióna, čiže pästiara všeobecne považovaného za najlepšieho v divízii. Vybojoval ho, keď v roku 2015 zosadil dlhoročného vládcu Vladimira Klička z Ukrajiny.

Je o čosi vyšší než oponent a disponuje aj väčším rozpätím rúk.

Na konte má 27 víťazstiev, z toho devätnásť dosiahol pred časovým limitom. Tento rok sa po problémoch s depresiami i závislosťami vrátil do ringu dvoma 'zahrievacími' duelmi a proti Wilderovi môže dokonať jeden z najpozoruhodnejších comebackov športovej histórie.

Fury: Wilder skončí na podlahe

V stredu 28. novembra uplynuli presne tri roky, odkedy Fury šokoval Klička v Nemecku. Práve v tento deň sa konala aj posledná predzápasová tlačová konferencia, ktorá zavŕšila mesiace vyhrotených mediálnych stretnutí.

“ Konečne dostanem príležitosť, aby som ho udrel do tváre. Deontay Wilder skončí na podlahe. „ Tyson Fury, britský boxer

"Sú to tri roky, čo som vymlátil Klička po celom Düsseldorfe a stal som sa svetovým šampiónom superťažkej váhy. Teraz urobím to isté 'Bronzovému bombardérovi'," povedal Fury.

"Mali sme fantastický deväťtýždňový tréningový kemp bez zranení a so skvelým sparingom. Som tu, aby som odviedol svoju prácu a užil si to. Dúfam, že fanúšikovia si to vychutnajú rovnako ako ja. Na tento súboj som sa tešil od roku 2011, konečne dostanem príležitosť, aby som ho udrel do tváre. Deontay Wilder skončí na podlahe," pokračoval Fury.

"Bola to dlhá a ťažká cesta, prekonal som mnohé prekážky. Moja absencia je dobre známa, urobila ma však silnejším a odhodlanejším. Ešte nikdy som nebol taký šťastný počas tréningového kempu," dodal.

Fury sa chystal v dvojkilometrovej nadmorskej výške v prostredí kalifornského jazera Big Bear a neskôr v Los Angeles, kde mu radil legendárny tréner Freddie Roach, ktorý bude asistovať realizačnému tímu aj v rohu.

Wilder parafrázoval Tysona

O tri roky starší Deontay Wilder má tiež perfektnú bilanciu so 40 víťazstvami. Knokautoval každého súpera, ktorý sa proti nemu postavil do profesionálneho ringu. Plnú minutáž absolvoval iba s Kanaďanom Bermaneom Stiverneom, keď začiatkom roka 2015 získal titul WBC.

Vo vlaňajšej odvete ho knokautoval hneď v prvom kole.

Proti Furymu je favorit stávkových kancelárií. "Bude to úžasná udalosť. Všetko v mojom živote je na správnom mieste, som šťastný, že budem bojovať v Staples Center, neviem sa dočkať," hovoril Wilder.

“ Toto je môj čas, Tyson Fury už mal svoj. USA vo mne majú mocného muža, najstrašnejšieho muža na planéte. „ Deontay Wilder, americký boxer

"Ten čas prichádza, cítite tú energiu? Narazia na seba najlepší boxeri superťažkej hmotnostnej kategórie, na tento okamih som čakal celú kariéru. Toto je môj čas, Tyson Fury už mal svoj. Chcem ukázať ľuďom, o čom som v skutočnosti. Zakaždým im doprajem knokaut. USA vo mne majú mocného muža, najstrašnejšieho muža na planéte," parafrázoval Wilder krajana Mikea Tysona, podľa ktorého dostal Fury krstné meno.

Víťaz sa nezmazateľne zaradí k Tysonovi a ďalším slávnym menám. Z nich viacerí si súboj nenechajú ujsť priamo v Staples Center.

V hľadisku však bude chýbať Brit Anthony Joshua. Držiteľ opaskov WBA, IBF aj WBO sa s Wilderom nedohodol na tohtoročnej konfrontácii, najbližšie vystúpenie má naplánované na 13. apríla v londýnskom Wembley.

Medzi verejnosťou bude veľký dopyt, aby si zmeral sily práve s úspešným z dua Wilder - Fury.