Nechápem, načo sa Maďari tlačili do našej ligy, hovorí Pukalovič

Bývalému obrancovi prekáža najmä nízky divácky záujem.

1. dec 2018 o 9:48 TASR

BRATISLAVA. Dlhé roky patril k najlepším hráčom najvyššej slovenskej súťaže, neskôr sa venoval trénerstvu i funkcionárskej práci v Slovenskom zväze ľadového hokeja. Po vlaňajšom odchode zo SZĽH sa Róbert Pukalovič z hokejového diania vytratil, no pred pár dňami vhupol do toho opäť. Stal sa totiž trénerom prvoligového HC Osmos Bratislava.

O tom, aké má so svojimi zverencami ambície, čo hovorí na súčasný Slovan, slovenskú reprezentáciu či Tipsport Ligu, ale aj o jeho najpamätnejších okamihoch hráčskej kariéry, porozprával v televíznom štúdiu TABLET.TV.

Pukaloviča zaujala vízia HC Osmos Bratislava

Hokejisti HC Osmos Bratislava sa od začiatku aktuálneho ročníka pohybujú v pokojných vodách tabuľky, no výraznejšia osobnosť v pozícii trénera im na striedačke donedávna chýbala. Zmena nastala po príchode Róberta Pukaloviča, ktorý nad ponukou vedenia dlho nerozmýšľal.

"Sledoval a navštevoval som domáce zápasy tohto klubu už od začiatkov v prvej lige a vždy mi bolo sympatické jeho smerovanie. Taktiež ma zaujala vízia vedenia nehrnúť sa za každú cenu do najvyššej súťaže, ale skôr dať priestor odchovancom bratislavského hokeja, ktorí vzhľadom na účinkovanie Slovana v KHL nemali veľkú motiváciu v kariére pokračovať," hovoril Pukalovič.

"KHL bola a je pre nich predsa len dosť vysoko a mimo Bratislavy nebol o nich záujem. Takto majú možnosť ukázať a rozvíjať svoje hokejové umenie práve v tomto klube," pokračoval Pukalovič, ktorý sa nad otázkou o prípadných posilách len pousmial.

"Vždy som zastával názor, že akých hráčov mám v šatni, s takými pracujem. Samozrejme, že každý tréner by chcel mal vždy len tých najlepších, no Wayne Gretzky ani Paul Coffey už nehrajú, a tak sa musím spoliehať na to, čo mám k dispozícii."

Výkladnou skriňou bratislavského hokeja je Slovan, ktorý už niekoľko rokov pôsobí v nadnárodnej KHL. Doterajší priebeh sezóny je však pre Slovan výsledkovo slabý. Zarezonovali najmä dva októbrové debakle (s CSKA Moskva 0:9 a s Petrohradom 0:7) vo Viedni, kde sa hralo v rámci propagácie KHL.

Pukalovičovi bolo po nich kouča Bratislavčanov Vladimíra Országha ľúto. "Pri takýchto výsledkoch sa totiž vždy všetko zvezie na trénera. Mne osobne to však pripadalo skôr tak, že slovanisti neboli stotožnení s tým, že hrajú vo Viedni. Na svojom štadióne by počas duelov s týmito tímami mali určite vypredané hľadisko a mohlo to aj vďaka tomu dopadnúť celé inak. Naopak, ich súperom bolo v podstate jedno, či hrajú v Bratislave alebo o šesťdesiat kilometrov ďalej."

S výberom Ramsayho sa nestotožnil

Pukalovič sa stal v roku 2015 generálnym sekretárom SZĽH. O rok neskôr presedlal na pozíciu riaditeľa súťaží a regionálneho rozvoja, kde pôsobil až do vlaňajšieho júla.

Čo hovorí na rozšírenie Tipsport Ligy o dva maďarské kluby (MAC Budapešť a DVTK Jegesmedvék Miškovec) z pozície bývalého šéfa dvoch nižších súťaží? "Maďarskí účastníci našej najvyššej súťaže sú asi spokojní," pousmial sa Pukalovič.

"Nedokážem pochopiť, že sa tlačia do Tipsport Ligy bez nejakého väčšieho diváckeho záujmu. Keby tam totiž bol hokejový ošiaľ, tak návštevy na ich domácich zápasoch sú podstatne vyššie. Kompetentný a riadiaci orgán našej najvyššej súťaže to však určite dal na schválenie všetkým ostatným účastníkom a keď si Maďarov medzi sebou odsúhlasili, nech to tak majú."

Nie je žiadne tajomstvo, že bývalý skvelý obranca bol po odvolaní Zdena Cígera z postu trénera hokejovej reprezentácie zástancom toho, aby ho v tejto funkcii nahradil Slovák. Napokon však padla voľba na Kanaďana Craiga Ramsayho.

"Nestotožnil som sa s týmto krokom a zároveň som vo veľkom očakávaní, ako naša reprezentácia dopadne na domácich MS 2019. Takisto je pre mňa nepochopiteľná rotácia asistentov na reprezentačných akciách. Tí by mali byť podľa mňa stabilní a za výsledky by mali niesť aj nejakú zodpovednosť," myslí si 58-ročný Pukalovič.

Róbert Pukalovič. (zdroj: TASR)

Na Slovensku získal tituly s troma klubmi

Džugala, ako znie dlhoročná prezývka Pukaloviča, je jeden z mála hokejistov, ktorému sa podarilo získať titul majstra SR s tromi rôznymi klubmi - Trenčínom (1996/97), Slovanom (1997/98) a Zvolenom (2000/01).

"Každý si nesmierne cením. Prvý s trenčianskou Duklou bol nezabudnuteľný a o to vzácnejší, že pred štartom finálovej série boli jasným favoritom Košičania. Nasledujúci titul so Slovanom bol pre mňa špecifický v tom, že som ho získal doma a navyše za veľmi ťažkých okolností (smrť Dušana Pašeka v marci 1998, pozn. red.)," spomínal Róbert Pukalovič.

"Potom prišiel môj posledný titul so Zvolenom, kde v tom čase začal budovať tím na určitej úrovni Jano Jaško. Práve vtedy naskočili Zvolenčania na tú správnu koľaj a s minimálnymi výkyvmi sa na nej vezú až doteraz."