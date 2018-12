Slovan v lige stále neprehral a je už istým jesenným majstrom

Hlasy trénerov:

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "V prvom rade by som chcel povedať, že to bol to veľmi dobrý zápas, ku ktorému prispeli oba tímy svojím útočným futbalom. Bolo sa na čo pozerať, videli sme šance na oboch stranách. Boli sme lepší v postupnom útoku, súper zase v nebezpečných kontrách. V dobrom úseku zápasu sme paradoxne inkasovali, ale učím hráčov, aby na to správne reagovali a oni veľmi rýchlo vyrovnali.

V úvode druhého polčasu boli hostia lepší, dali gól. Prevzali sme síce iniciatívu, stupňovali sme tempo, ale chýbalo tomu niečo vo finálnej fáze. Chlapci si však za odhodlanie a výkon bod zaslúžili. Mali sme trošku šťastia v závere, premenili sme peknú štandardku. Škvarka ju dobre zahral a Balaj ju dobre zakončil. Remíza je spravodlivá, pretože súper mal za stavu 1:2 niekoľko kontier. Pre našich mladých chlapcov je to dobrá skúsenosť na to, aby sa mohli zlepšovať."

Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Ak by sme analyzovali celý zápas, tak by Žilina bola o niečo lepšia. Pre prvý polčas to platí určite, domáci boli lepší, my sme hrali na kontry, čo nie je náš štýl. Boli sme za domácimi o krok pozadu, ale naše protiútoky boli nebezpečné. Do druhého polčasu sme preskupili rady a prvú polovicu druhého polčasu sme boli lepší. Dali sme gól na 2:1. Od tohto stavu domáci posilnili útok, mali viac z hry, ale my sme mali viacero šancí, z ktorých sme mohli rozhodnúť. Aj v závere sme zahrávali roh, loptu sme mali podržať, ale vznikla z toho nebezpečná situácia, chýbajúca koncentrácia a domáci vyrovnali. Taký je futbal. Výsledok je dobrý, Žilina bola o niečo lepšia."