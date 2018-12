Slovenské hádzanárky zdolali Izrael a postúpili do baráže o MS

Slovenky v sobotu zvíťazili o štyri góly.

1. dec 2018 o 19:26 (aktualizované 1. dec 2018 o 20:15) TASR

Kvalifikácia MS 2019 - turnaj 1. skupiny:

ŠAĽA (SLOVENSKO)

Izrael - Slovensko 20:24 (7:11)

Najviac gólov Izraela: Bertautová 5, Vakratová 5/2, Shaulová 4.

Zostava a góly SR: Oguntoyeová, Medveďová, Gubiková - Pócsíková, Fiľková-Trehubová 1, Rebičová, Trúnková 2, Szarková 3, Holešová 5, Rajnohová 3/3, Patrnčiaková 6, Bujnochová 1, Tulipánová 1, Kučerová 1, Vargová, Popovcová 1.

Rozhodovali: M. Sáová, V. Sáová (obe Portug.)

Vylúčenia: 3:1, 7m hody: 2/2 - 3/3, 800 divákov

Ukrajina - Kosovo 44:19 (23:7)

1. Slovensko 2 2 0 0 60:52 4 b 2. Ukrajina 2 1 0 1 76:55 2 b 3. Izrael 2 1 0 1 48:49 2 b 4. Kosovo 2 0 0 2 44:72 0 b

ŠAĽA. Slovenské hádzanárky postúpili do budúcoročnej európskej baráže o postup na MS 2019. Rozhodol o tom ich sobotňajší triumf na turnaji prvej skupiny prvej fázy kvalifikácie MS v Šali nad Izraelom 24:20.

Slovenky v piatok zdolali Ukrajinu 36:32 a na konte majú pred záverečným kolom štyri body. Bodovo ich môžu dostihnúť už iba Ukrajina a Izrael, s oboma majú ale lepší vzájomný zápas.

Zverenkyne trénera Jána Packu ukončia turnaj nedeľňajším súbojom s Kosovom, začína sa o 18:00.

Na majstrovstvách sveta 2019 v Japonsku sa predstaví z Európy 13 tímov, istú účasť už má Francúzsko ako obhajca titulu.

Ďalšie tri celky sa pridajú po skončení prebiehajúcich majstrovstiev Európy a zvyšných deväť vzíde z baráže (play off systémom doma-vonku), ktorá sa uskutoční v máji a júni budúceho roka.

Žreb baráže je na programe 15. decembra, deň pred vyvrcholením európskeho šampionátu vo Francúzsku.

Hlasy po zápase:

Ján Packa, tréner SR: "Nehrali sme tak naplno ako včera proti Ukrajine a na dievčatách bolo vidno aj únavu. Dal som preto priestor i ďalším hráčkam z kádra. Myslel som si, že vyhráme o viac, ale najdôležitejšie pre nás je, že sme vyhrali a splnili sme náš cieľ. Pobijeme sa o MS a je jedno, koho nám vyžrebujú, my sa na to pripravíme."

Annamária Patrnčiaková, najlepšia strelkyňa SR so 6 gólmi: "Povedali sme si, že ideme do tohto zápasu na sto percent a bohužiaľ nám to vôbec nevyšlo. Mysleli sme si, že to bude jednoduchšie. Cieľ postúpiť do baráže sme splnili a zajtra ešte potrebujeme odohrať kvalitne duel s Kosovom. Ak budeme na sebe makať, tak máme šancu postúpiť na MS."

“ Z našej strany to dnes bola totálna katastrofa. Asi sme si mysleli, že súper sa porazí sám. „ Mária Holešová, slovenská hádzanárka

Mária Holešová, krídelníčka SR: "Z našej strany to dnes bola totálna katastrofa. Asi sme si mysleli, že súper sa porazí sám. Neviem, či išlo o podcenenie, alebo sme boli až príliš premotivované. Nefungovala nám obrana, ani útok, nepremenili sme veľmi veľa šancí.

Sme šťastné, že sa nám podarilo postúpiť, ale musíme pracovať na našom výkone. Včera s Ukrajinou sme si nastavili latku vysoko a dnes sme ju podliezli. Musíme na tom pracovať a stabilizovať výkony. Potom máme šancu na postup."

Simona Szarková, spojka SR: "Náš výkon by som zhodnotila jedným slovom - katastrofa. Neviem, či to bolo únavou. Nechceli sme súpera podceniť, no v realite to vyzeralo inak. Kľúčový bol ale pre nás zápas s Ukrajinou, možno sme do neho investovali všetky sily a dobre, že bol hneď na úvod turnaja. My máme problém hrať ako favorit a takéto zápasy ešte nezvládame. Prispôsobíme sa súperovi a nedáme mu toľko, koľko by sa patrilo."