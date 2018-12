Prešov zdolal Skopje a musí čakať, potrebuje pomoc Lisabončanov

Ak Sporting v nedeľu vyhrá, do play-off postúpi Prešov.

1. dec 2018 o 21:19 (aktualizované 1. dec 2018 o 21:35) SITA

Liga majstrov mužov 2018/2019 - C-skupina, 10. kolo:

(prví dvaja do play-off o účasť v osemfinále)

Tatran Prešov - Metalurg Skopje 30:24 (15:13)

Zostava a góly Tatrana: Cvitkovič, Čupryna - Rábek 1, M. Šárpataky, Hrstka 8/2, Lapajne 3, D. Krok 3, Rečičár, Kríž, L. Urban 1, Vučko 1, M. Straňovský, Butorac 6, Kasal, Carapkin 2, Afanou Gatine 5

Najviac gólov za Metalurg: Pučnik 6, Špende 5

pok. hody: 4/2 - 2/2, vylúčení: 2 - 4

Rozhodovali: Katsikis a Michailidis (obaja Gréc.)

Besiktas - Čechovskí Medvedi 27:30 (17:17)

1. Bjerringbro-Silkeborg 9 7 0 2 294:245 14 b 2. Sporting Lisabon 9 7 0 2 276:248 14 b 3. Tatran Prešov 10 7 0 3 278:268 14 b 4. Čechovskí Medvedi 10 4 0 6 280:279 8 b 5. Besiktas Istanbul 10 3 0 7 255:289 6 b 6. Metalurg Skopje 10 1 0 9 246:300 2 b

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v sobotňajšom dueli skupinovej fázy Ligy majstrov mužov 2018/2019 a splnili nevyhnutný predpoklad k udržaniu si teoretickej nádeje na postup do vyraďovacej časti.

Zverenci trénera Slavka Golužu zdolali v zápase záverečného 10. kola C-skupiny vo svojej Tatran handball aréne macedónsky HC Metalurg Skopje 30:24 (15:13).

Zostávajúci program: Nedeľa 2. decembra 2018: 16:50 Bjerringbro-Silkeborg (Dán.) - Sporting CP Lisabon (Portug.)

Vďaka tretiemu tohtotýždňovému triumfu v troch rôznych súťažiach (SEHA League, Slovnaft handball extraliga a Liga majstrov) sa v tabuľke najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže mužských klubov bodovo dotiahli na vedúcu dvojicu Bjerringbro-Silkeborg a Sporting CP Lisabon.

O tom, či obsadia jednu z dvoch postupových priečok, sa rozhodne v nedeľňajšej dánsko-portugalskej konfrontácii.

Úradujúci slovenský šampión potrebuje pomoc Lisabončanov. Len víťazstvo portugalského tímu, ktorý je už bez ohľadu na výsledok tohto duelu istým postupujúcim, posunie do play-off aj Prešovčanov.

Hlasy po zápase:

Slavko Goluža, tréner Tatrana Prešov: "Mali sme dobrý vstup do zápasu, no neskôr sme sa dopustili viacerých chýb. V druhom polčase sme sa sústredili na defenzívu a udržanie výsledku. Som rád za podporu našich fanúšikov, ktorí prišli vo veľkom počte. Uvedomujeme si, že náš osud v Lige majstrov nemáme vo svojich rukách, no verím, že sme ešte neskončili. Bez ohľadu na to sme však už dosiahli v Lige majstrov dobrý výsledok. Mrzieť nás môžu najmä dve tesné domáce prehry, inak však môžeme byť spokojní."

“ V Lige majstrov máme 14 bodov a to je historický úspech Tatrana. Myslím si, že až na pár momentov môžeme byť s účinkovaním v základnej skupine spokojní. „ Lukáš Urban, hádzanár Prešova

Lukáš Urban, spojka Tatrana: "Po dobrom začiatku sme spravili niekoľko chýb v obrane a napokon to bol vyrovnaný prvý polčas. V druhom sme zlepšili obranu, pomohli sme brankárom, ktorí zároveň nás podržali niekoľkými zákrokmi.

V Lige majstrov máme 14 bodov a to je historický úspech Tatrana. Myslím si, že až na pár momentov môžeme byť s účinkovaním v základnej skupine spokojní."

Dominik Krok, spojka Tatrana: "Bojovali sme od začiatku do konca a zaslúžene sme vyhrali. V Rusku sme vybuchli, no ešte nie je nič stratené. Budeme držať palce Lisabonu, no aj tak si myslím, že sme v Lige majstrov odohrali veľmi dobré zápasy. Teší nás, že nás podporovali diváci a so skupinou sme sa rozlúčili dôstojne. Všetci však veríme, že v súťaži budeme pokračovať."