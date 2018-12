Super-G v Beaver Creeku vyhral Franz, na treťom mieste skončili traja jazdci

Rakúšal dosiahol svoje tretie víťazstvo.

1. dec 2018 o 21:31 (aktualizované 1. dec 2018 o 22:25) SITA, TASR

Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2018/2019:

BEAVER CREEK (USA)

Super-G mužov:

1. Max Franz Rakúsko 1:01,91 min 2. Mauro Caviezel Švajčiarsko + 0,33 s 3. Aksel Lund Svindal Nórsko + 0,41 s Dominik Paris Taliansko + 0,41 s Aleksander Aamodt Kilde Nórsko + 0,41 s 6. Christoph Krenn Rakúsko + 0,46 s

BEAVER CREEK. Rakúsky lyžiar Max Franz zvíťazil v sobotu v superobrovskom slalome Svetového pohára v americkom stredisku Beaver Creek.

Dosiahol čas 1:01,91 minúty.

Druhý finišoval Mauro Caviezel zo Švajčiarska s odstupom 33 stotín.

Na delenom treťom mieste skončili Nóri Aksel Lund Svindal a Aleksander Aamodt Kilde spolu s Talianom Dominikom Parisom (+0,41 sekundy).

Slovenský reprezentant Matej Prieložný so štartovým číslom 68 obsadil 57. miesto s mankom dve a pol sekundy.

Začiatok dvakrát posunuli

Začiatok pretekov pre husté sneženie a silný vietor dvakrát preložili. Prvý zjazdár sa dostal na trať o hodinu neskôr oproti pôvodnému plánu.

S ťažkými podmienkami sa najlepšie vyrovnal 29-ročný Franz, ktorý slávil svoje tretie víťazstvo v seriáli Svetového pohára.

Ťažil najmä z vydarenej záverečnej časti, kde bol najrýchlejší.

Celkovo dosiahol deviate pódiové umiestnenie. "Na začiatku som urobil chybu a vyčítal som si to. Vzhľadom k tomu, že som stratil čas, až do konca som išiel naplno. Bola to divoká jazda," citoval Franza portál orf.at.

Max Franz na trati sobotňajších pretekov. (zdroj: TASR/AP)

Franz sa dostal na čelo celkového poradia

V celkovom poradí Svetového pohára sa dostal na čelo práve víťaz sobotňajšieho super-G, ktorý má aktuálne na konte 238 bodov.

O jedenásť bodov za ním zaostáva Mauro Caviezel a o ďalších šestnásť jeho rakúsky krajan Vincent Kriechmayr.

Súťažný program v Beaver Creeku uzavrie nedeľňajší obrovský slalom.

1. Max Franz Rakúsko 238 b 2. Mauro Caviezel Švajčiarsko 227 b 3. Vincent Kriechmayr Rakúsko 211 b 4. Aksel Lund Svindal Nórsko 197 b 5. Beat Feuz Švajčiarsko 178 b 6. Kjetil Jansrud Nórsko 160 b

