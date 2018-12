Chorvátsko je favoritom na prvé miesto. Reakcie súperov Slovenska

V Dubline vyžrebovali kvalifikačné skupiny ME 2020.

2. dec 2018 o 14:38 TASR

V Dubline vyžrebovali kvalifikačné skupiny ME 2020.(Zdroj: TASR/AP)

DUBLIN. Reakcie na žreb kvalifikácie ME vo futbale 2020. Slovensko sa stretne v E-skupine s Chorvátskom, Walesom, Maďarskom a Azerbajdžanom:

Pavel Hapal, tréner Slovenska: "Ocitli sme sa vo vyrovnanej skupine, príde aj na pikantný súboj s Maďarskom, určite sa máme na čo sa tešiť. Chorvátsko je aktuálny vicemajster sveta, má neskutočnú kvalitu. Videl som ich posledný zápas v Anglicku, musím im vyjadriť rešpekt, no zároveň dodávam, že z tejto skupiny môže postúpiť ktorékoľvek mužstvo.

S Walesom sme odohrali vzájomný zápas na ME 2016, môžeme z toho čerpať, no určite Walesania budú nepríjemní. Vzájomné duely s Maďarskom budú niesť prvky rivality, Maďari disponujú kvalitným tímom. V žiadnom prípade ich nemožno podceniť, naopak, musíme sa na tohto súpera veľmi dobre pripraviť. Ďalším súperom bude Azerbajdžan, za ktorým budeme merať dlhú cestu.

Ocitli sme sa v 5-člennej skupine, okrem kvalifikačných zápasov tak odohráme počas roka aj prípravné stretnutia. So žrebom môžeme byť spokojní, skupiny v ktorých figurujú tímy Španielska a Nemecka sú veľmi silné, naša skupina je veľmi vyrovnaná. Nepríjemné pocity som mal po tom, čo hrozilo, že by sme mohli byť nažrebovaní práve do skupiny s Nemeckom."

Ján Kováčik, prezident SFZ: "Som spokojný, mohli sme dostať aj ťažšiu skupinu. Z prvého koša som si prial Chorvátsko, zápasy s Chorvátskom a Maďarskom budú mať náboj. V skupine máme aj nebezpečný Wales a nevyspytateľný Azerbajdžan. Nie je si z čoho veľmi vyberať. Najťažšie mi pri žrebe bolo, keď do C-skupiny vyžrebovali Írsko a potom ho presunuli do D-skupiny."

Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: "Nie je to ani ľahké, ani ťažké. Dobré je, že máme dve blízke cesty na Slovensko a do Maďarska. Wales by mal byť dvojkou za nami. Samozrejme, nesmieme nikoho podceniť, musíme byť najlepší. Dobré je tiež, že budeme hrať iba osem zápasov.

Ryan Giggs mi zagratuloval k výkonom na MS a povedal, že sme favoriti. Súhlasil ale so mnou, že skupina môže byť zradná. Očakávam veľký boj. Slovensko tiež hralo na minulých ME a postúpilo do osemfinále, vo Francúzsku hrali aj Maďari. Musíme byť sebavedomí a rešpektovať súperov. Sme vicemajstri sveta a každý nás bude chcieť zdolať. My ale musíme urobiť čo musíme, skončiť na prvých dvoch miestach."

Marco Rossi, tréner Maďarska: "Chorvátsko v tejto skupine vyčnieva nad všetkých jej ďalších účastníkov. Je favorit na prvé miesto. Na ostatných mužstvách je, aby sa pobili o postup z ďalšieho miesta."

Ryan Giggs, tréner Walesu: "Sme v päťčlennej skupine, s tým môžeme byť relatívne spokojní. Mohlo to skončiť aj horšie aj lepšie. Sú to nároční súperi a Chorváti vyčnievajú. V Modričovi majú jedného z najlepších hráčov sveta.

Aj ďalší Chorváti sú skvelí futbalisti. Ukázali, že majú veľký charakter a nikdy sa nevzdávajú. Musíme hrať výborne, aby sme ich zdolali.

My sme hrali v semifinále EURO 2016 vo Francúzsku za trénera Chrisa Colemana. Okúsili sme chuť úspechu a celá krajina za nami stála. Teraz to budeme chcieť opäť. Budem žiadať od mojich hráčov, aby sme takúto prekážku ešte raz zdolali a opäť zažili tieto pocity."

Gurban Gurbanov, tréner Azerbajdžanu: "Dostali sme mimoriadne zaujímavú skupinu. Bude to pre nás veľká skúsenosť. Každý tím v skupine poznáme. Pokúsime sa ukázať našu najlepšiu tvár. Bolo by skvelé, ak by sme mohli hrať zápasy na finálovom turnaji EURO v domácom prostredí."