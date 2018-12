Prešovčania v Lige majstrov končia, Sporting Lisabon im nepomohol

Reakcie Prešovčanov:

Lukáš Urban, spojka Prešova: "Mrzí to, ale nemusíme zúfať. Získaných 14 bodov je maximum v histórii Tatrana. Aj napriek pár nevydareným zápasom, najmä dvom domácim a nedávnemu na palubovke Čechovských medveďov, sme obstáli so cťou a úspešne."

Jakub Hrstka, krídelník Prešova: "Mali sme to vo vlastných rukách, žiaľ, nedotiahli sme to do želaného konca. Aj tak však môžeme byť spokojní. Mať 14 bodov v takejto skupine je vynikajúci výsledok. Keby nám niekto pred sezónou povedal, že budeme mať toľko bodov, tak by sme to brali všetkými desiatimi. Škoda najmä dvoch nevydarených domácich zápasov. Ako celok to však hodnotíme pozitívne."