Slovenky potvrdili svoj postup do baráže, Kosovu nedali šancu

Slovenské hádzanárky vyhrali všetky tri zápasy.

2. dec 2018 o 20:11 SITA, TASR

Prvá fáza kvalifikácie MS 2019 - turnaj 1. skupiny:

ŠAĽA (SLOVENSKO)

Slovensko - Kosovo 40:15 (18:5)

Zostava a góly SR: Oguntoyeová, Medveďová - Pócsíková 2, Fiľková-Trehubová 4, Rebičová 2, Trúnková 3, Szarková 4/2, Holešová 5, Rajnohová 3, Patrnčiaková 6, Bujnochová 3, Tulipánová, Kučerová 2, Vargová 1, Popovcová 4, Némethová 1.

Najviac gólov Kosova: Kameriová 7.

Rozhodovali: M. Sáová, V. Sáová (obe Portug.)

Vylúčenia: 3:2, 7m hody: 2/2 - 0/0, 500 divákov

Ukrajina - Izrael 35:25 (23:11)

1. Slovensko 3 3 0 0 100:67 6 b 2. Ukrajina 3 2 0 1 111:80 4 b 3. Izrael 3 1 0 2 73:84 2 b 4. Kosovo 3 0 0 3 59:112 0 b

ŠAĽA. Slovenské hádzanárky vyhrali domáci turnaj 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie MS 2019 v Šali bez straty bodu.

Prvenstvo a postup do budúcoročnej baráže o svetový šampionát potvrdili v nedeľu hladkým triumfom nad Kosovom 40:15.

Zverenkyne trénera Jána Packu mali istý postup už pred záverečným dňom. Na turnaji predtým zdolali Ukrajinu 36:32 a Izrael 24:20.

Súpera v baráži, ktorá je na programe v máji a júni budúceho roka, sa dozvedia 15. decembra po žrebe v rámci prebiehajúcich ME vo Francúzsku.

Hlasy po zápase:

Ján Packa, tréner SR: "Chceli sme zavŕšiť kvalifikáciu vysokým víťazstvom, s chuťou si zahrať a ukázať divákom dobrú hádzanú. Myslím si, že sa nám to podarilo. Počas dvojtýždňovej prípravy sme sa dostali do formy, zvládli sme najdôležitejší zápas s Ukrajinou a som spokojný, ako to dopadlo. Celý kolektív hral dobre, jednotlivo nebudem hráčky vyzdvihovať. Do baráže ale ešte máme čo zlepšovať, budeme skúšať aj ďalšie hráčky a pripravovať sa."

Katarína Pócsiková, krídelníčka SR: "Myslím si, že z našej strany to bolo dnes oveľa lepšie ako v sobotu proti Izraelu, proti ktorému sme odohrali zlý zápas. Vstúpili sme si do svedomia, ukázali sme divákom krajšiu hádzanú a odvďačili sme sa im za ich povzbudzovanie počas celého turnaja."

Natália Némethová, debutantka v drese SR: "Vychutnala som si tých desať minút plnými dúškami. Som šťastná, že mi tréner dal príležitosť, a vážim si to.

Baby ma prijali veľmi dobre, sme výborný kolektív. Chceli sme sa rozlúčiť s divákmi čo najlepšie. Budeme sa maximálne snažiť, aby sme boj o postup na MS zvládli."

Simona Szarková, spojka SR: "Nechcem hovoriť, že to bola dnes povinná jazda. Pristúpili sme k tomu inak ako včera, zlepšili sme sa a výkon bol solídny. Turnaj hodnotím pozitívne. Splnili sme to, čo sme si dali za cieľ, a to je hlavné."