Klopp divoko oslavoval kuriózny gól v slávnom derby. Po zápase sa ospravedlnil

3. dec 2018 o 9:55 TASR

LONDÝN. Severolondýnske derby v rámci nedeľňajšieho 14. kola futbalovej Premier League, Arsenal - Tottenham, prinieslo šesťgólovú prestrelku.

Po domácom triumfe 4:2 sú hráči Arsenalu na 5. mieste tabuľky s 30 bodmi práve pred Spurs, ktorí majú na konte rovnaký počet.

Arsenal tiež predĺžil sériu bez prehry na 19 zápasov. V nedeľu sa hralo aj liverpoolske derby, LFC v ňom na Anfielde zdolal Everton 1:0 gólom v úplnom závere.

Emery: Bolo to veľké víťazstvo

Dvomi presnými zásahmi a jednou asistenciou sa na výhre Arsenalu podieľal gabonský útočník Pierre-Emerick Aubameyang.

Po jeho úvodnom góle z penalty hostia otočili vďaka Ericovi Dierovi a Harrymu Kaneovi, ktorý premenil penaltu po nafilmovanom páde Son Hung-mina.

“ Bolo to veľké víťazstvo. Našim fanúšikom sme dali dôležitú výhru v derby. „ Unai Emery, tréner Arsenal FC

Domáci ale potvrdili, že druhé polčasy majú silné, dominovali a troma presnými zásahmi zápas otočili.

"Bolo to veľké víťazstvo. Našim fanúšikom sme dali dôležitú výhru v derby. Aj pre mňa je to špeciálne. Ale nad všetkým stojí zisk troch bodov," citovala agentúra AP trénera domácich Unaia Emeryho po zápase, ktorý mal všetko.

Dramatický priebeh, množstvo tvrdých osobných súbojov, červenú kartu Jana Vertonghena v závere aj súboj fanúšikov na tribúnach.

Jedného z tábora Spurs však zatkla polícia, pretože po góle Aubameyanga hodil na plochu banán.

Skóre stretnutia uzavrel Uruguajčan Lucas Torreira, pre ktorého to bol prvý gól za Arsenal od jeho letného prestupu.

V šatni Evertonu bolo ticho

V Merseyside derby domáci Liverpool rozhodol o výhre 1:0 nad Evertonom až v úplnom závere nadstaveného času zásluhou striedajúceho belgického útočníka Divocka Origiho.

Domáci sú v lige stále bez prehry a strácajú z druhého miesta na lídra z Manchestru City dva body. Zápas rozhodla veľká chyba anglického reprezentačného brankára Jordana Pickforda.

Ten si nechal v nadstavenom čase spadnúť loptu na brvno, odtiaľ sa odrazila k striedajúcemu Origimu a ten rozhodol v 90.+6 minúte. Prelomil tak čakanie na gól za LFC od mája 2017.

"Každý je zlomený a smutný. V šatni bolo ticho. Je nám ľúto Jordana. Nemal šťastie," povedal obranca Evertonu Michael Keane.

Klopp sa ospravedlnil trénerovi Evertonu

Po góle sa tradične do búrlivých osláv pustil tréner domácich Jürgen Klopp. Divoko sa rozbehol na plochu a skočil do náručia brankára Alissona Beckera.

"Okamžite som sa po zápase ospravedlnil trénerovi Marcovi da Silvovi. Nechcem, aby to vyzeralo, že som pred ním stratil rešpekt," povedal Nemec.

Portugalčan to kvitoval s pochopením: "Ak by sme my dali takýto gól a mali také šťastie, možno by som si počínal rovnako."

Hráči Evertonu zostali bez víťazstva nad rivalom už v 18 uplynulých vzájomných dueloch a na Anfielde v tomto storočí ešte nevyhrali.