Škriniar sa so spoluhráčmi smial. Žreb rozhodol, že nastúpia proti sebe

Slovensko mohlo dostať ľahšiu, ale aj ťažšiu skupinu.

3. dec 2018 o 11:01 SITA

BRATISLAVA. Hrateľná, ale aj zradná. Takto pomenoval E-skupinu kvalifikáciu na ME vo futbale 2020 vo futbale kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel.

Skúsený stopér momentálne v službách Fenerbahce Istanbul tvrdí, že Slovensko mohlo dostať ľahšiu, ale aj ťažšiu skupinu.

Zverencom trénera Pavla Hapala v nedeľu v írskom Dubline vyžrebovali Chorvátov, Walesanov, Maďarov a tiež futbalistov Azerbajdžanu.

Tím SR vytiahli z tretieho zo šiestich výkonnostných košov podľa umiestnenia v skupinovej časti európskej Ligy národov 2018/2019.

"Jasným favoritom je Chorvátsko. Tri krajiny - Wales, Slovensko a Maďarsko sú kvalitatívne na podobnej úrovni. Záležať bude na momentálnej forme, akú budú mať v čase zápasu tímy, respektíve ich hráči. Čo sa týka Walesu, veľa záleží na Balovi, ktorý je ústrednou postavou, ale veľa hráčov z tohto tímu pôsobí v Premier League.

S Maďarmi to bude derby, podobné ako sme mali s Čechmi a bude to zaujímavé pre divákov. Netreba zabúdať na Azerbajdžan, ktorý najmä v domácom prostredí bude nepríjemný. Keďže jedno z dejísk ME bude aj Baku, oni urobia všetko pre to, aby sa na šampionáte predstavili," zhodnotil Martin Škrtel súperov Slovákov na oficiálnom webe SFZ.

Škrtel: Máme na to, aby sme postúpili

Bývalý hráč FC Liverpool či Zenitu Petrohad pridal aj postreh týkajúci sa úradujúcich vicemajstrov sveta Chorvátov.

"Myslím si, že to bude podobne dôležité, ako keď sme v nedávnej minulosti doma zdolali Španielov, rozhodovať budú teraz body s Chorvátmi. Tie budú takzvané plusové.

Treba získať toľko bodov, aby sme si zaistili postup. Nebude to ľahké, ale naše mužstvo má kvalitu a skúsenosti z predchádzajúcich kvalifikácií a je v jeho silách, aby sa na majstrovstvá kvalifikovalo," dodal čoskoro 34-ročný Škrtel.

Škriniar nastúpi proti spoluhráčom

Jeho o vyše 10 rokov mladší partner zo stredu obrany Milan Škriniar je so žrebom kvalifikácie na ME vo futbale 2020 spokojný. Obranca Interu Miláno tvrdí, že ľahkí súperi už dnes v Európe nie sú.

S chorvátskymi spoluhráčmi Ivanom Perišičom a Marcelom Brozovičom sa pred žrebom smiali, že si môžu zahrať proti sebe. To sa im nakoniec aj splní, ak budú zdraví a nominovaní.

"Nemal som žiadneho súpera, ktorého by som si vyslovene želal alebo neželal, ale ešte v sobotu večer sme sa smiali so spoluhráčmi Chorvátmi, že určite budeme spolu v skupine, a tak sa aj stalo. Už sa tešíme na zápasy a budeme sa snažiť postúpiť. Veríme, že sa nám to podarí," povedal Milan Škriniar v reakcii na futbalsfz.sk.