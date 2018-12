Kmotrík: Z futbalového hľadiska je štadión pripravený

Na národnom štadióne je pracovný ruch.

3. dec 2018 o 18:27 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Zelený trávnik privezený z Holandska je pokrytý snehom. Na svojom mieste sú sedačky pre divákov aj striedačky pre hráčov.

To, že by tu mohli futbalisti Slovana Bratislava odohrať v sobotu ligový zápas proti Žiline, ako sa špekulovalo, je však nemožné. V okolí štadióna je pracovný ruch. Počuť hukot strojov a navôkol vidieť veľa robotníkov.

Najväčší a najmodernejší futbalový štadión na Slovensku, ktorý vyrástol na Tehelnom poli, je zatiaľ stále iba staveniskom.

Dostávame ochranné prilby a oranžové vesty. Útrobami štadióna nás sprevádza viceprezident Slovana Ivan Kmotrík mladší.

Slovan Bratislava je akcionárom spoločnosti NFŠ a.s., ktorá je investorom stavby.

Prieduchy na cirkuláciu vzduchu

Sedačky na tribúnach sú v troch rôznych farebných odtieňoch modrej, ktorá je klubovou farbou Slovana.

„Inšpirovali sme sa štadiónmi v zahraničí. Bude to mať pekný efekt, aj keď štadión nebude vypredaný,“ vysvetľuje Kmotrík ml.

“ ,,Nebolo by správne niečo uponáhľať. Pri otvorení by mal štadión ľudí uspokojiť po všetkých stránkach." „ Ivan Kmotrík ml., viceprezident ŠK Slovan Bratislava

Tribúny sú blízko hracej plochy a diváci budú mať bezprostredný kontakt s hráčmi. V porovnaní so starým Tehelným poľom je ihrisko obrátené.

V rohoch ihriska sú štyri otvory, ktoré majú zabezpečiť cirkuláciu vzduchu na hraciu plochu.

„Na uzavretých štadiónoch prichádza k problémom s trávou, keď tam necirkuluje vzduch. Štyrmi prieduchmi sme sa tomu snažili zabrániť,“ tvrdí viceprezident Slovana.

Potrebujú čas na zázemie

Štadión s kapacitou 22 500 divákov bude na Slovensku unikátny nielen veľkosťou, ale aj komfortom.

Počas prehliadky pracuje za jednou z bránok žeriav. „Štadión bol navrhnutý tak, aby popri hracej ploche mohli jazdiť ťažké zariadenia. Celá táto časť má betónový podklad, čiže nepríde k poškodeniu trávnika,“ tvrdí Kmotrík.

Špekulovalo sa, že prvý zápas na novom štadióne sa môže uskutočniť už 8. decembra, keď Slovan hostí Žilinu. Napokon sa bude hrať na Pasienkoch.

Nový štadión ešte nie je pripravený. Stále sa pracuje na vnútornom vybavení, ako sú kabíny pre hráčov, rozhodcov či pracovisko pre médiá.

„Z futbalového hľadiska je štadión teoreticky pripravený. Potrebujeme však čas na zázemie pre hráčov i fanúšikov. Nebolo by správne niečo uponáhľať. Pri otvorení by mal štadión ľudí uspokojiť po všetkých stránkach,“ dodáva Kmotrík.

Ťažká technika na Tehelnom poli. (zdroj: Marko Erd/SME)

Unikátny štadión pre všetkých

Premiérový súťažný zápas na novom štadióne sa zrejme odohrá na začiatku marca, keď Slovan v derby privíta Trnavu.

„Je to moderný a unikátny štadión, ktorý bude slúžiť celému Slovensku. Vždy, keď sem prídem, zažívam neopísateľné pocity. Verím, že rovnako poteší aj fanúšikov,“ reaguje viceprezident Slovana.

Stavba Národného futbalového štadióna sa začala v septembri 2016. Jeho majiteľom je podnikateľ Ivan Kmotrík starší.

Podľa pôvodného rozpočtu mala hrubá stavba stáť bezmála 50 miliónov eur. Vláda schválila na štadión dotáciu 27,2 milióna eur. Výstavba sa však predražila.

„Možno to bude viac o sedem, možno o 12 miliónov. Ja by som bol rád, ak by to zvýšenie nebolo o viac ako päť či šesť miliónov eur,“ povedal nedávno Kmotrík senior.

Štát sa zaviazal, že štadión kúpi, ak o to podnikateľ požiada a štadión bude skolaudovaný a certifikovaný. Maximálnu sumu si dohodli na 75,2 milióna eur, mínus dotáciu 27,2 milióna eur.