Slovan nezvládol aj ďalší zápas, návštevnosť taká nízka ešte nebola

Hlasy po zápase

Vladimír Országh, tréner Slovana: "Mali sme veľmi zlý začiatok, prvá tretina nám vôbec nevyšla, nekorčuľovali sme, nepomáhali sme si a robili sme chyby. V druhej tretine sme ukázali ďaleko lepšiu tvár, vyrovnali sme, tlačili sme sa do bránky, išli sme za pukmi. Vyrovnali sme stav a hru. No znovu urobíme zbytočné fauly, zbytočné chyby, ktoré nás stoja zápasy a veľa síl. To sú malé veci, ktoré, ak chceme byť úspešní, musíme zlepšiť. Jednoducho, zápas čo zápas urobíme nejaký zbytočný faul alebo hrubú chybu a táto liga vám to neodpustí."

Matúš Sukeľ, útočník Slovana: "Bolo to trochu divoké, hlavnej v tej druhej tretine, ale my sme začali zápas strašne zle. V druhej tretine sme ukázali, že sa vieme dotiahnuť, no potom zase urobíme nejaký hlúpy faul, dostaneme hlúpy gól a musíme sa naháňať. V tretej tretine sme to už, žiaľ, nedotiahli. Ťažko sa mi hodnotí tá séria, keď sa tak dlho prehráva. No my ideme do každého zápasu stále naplno a nemôžeme nad tým rozmýšľať. Myslím si, že vo veľa zápasoch hráme aj dobre, no veľmi sa trápime v koncovke a dávame málo gólov. Jeden, maximálne dva na zápas a s tým sa nedá vyhrávať."

Nikolaj Culygin, tréner Ufy: "Pre nás je to samozrejme veľmi dôležitá výhra, dali sme góly, ktoré možno neboli pekné, ale veľmi potrebné pre to, aby sme výhru dosiahli. Ďakujem hráčom za to, že sa snažili a za predvedenú hru."