Pôvodne bola až tretia. Kanaďanke po rokoch odovzdali zlatú olympijskú medailu

Dodatočne získala aj bronz.

4. dec 2018 o 8:22 SITA

OTTAWA. Kanadskej vzpieračke Christine Girardovej v pondelok dodatočne odovzdali dve olympijské medaily - zlato Londýna 2012 a bronz z Pekingu 2008.

V oboch prípadoch sa posunula v hodnotení nahor po dopingových prehreškoch súperiek. Stala sa tak prvou kanadskou olympijskou víťazkou vo vzpieraní.

Na OH 2012 v Londýne skončila v kategórii do 63 kilogramov tretia, no pôvodne zlatú Maju Manezovú z Kazachstanu aj striebornú Rusku Svetlanu Carukajevovú dodatočne uznali u požitia zakázaných látok a suspendovali ich.

V Pekingu 2008 obsadila Girardová štvrtú priečku, no dopingový prehrešok pred desiatimi rokmi striebornej Kazašky Iriny Nekrasovovej ju posunul na bronzový stupienok.