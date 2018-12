Ďalší Slovák v Premier League? Z hosťovania ho môže vziať slávny tréner

Klubu by mohol pomôcť v snahe udržať sa.

5. dec 2018 o 11:43 SITA

ROTHERHAM. Anglický druholigový klub Rotherham United by si rád udržal slovenského brankára Mareka Rodáka až do konca aktuálneho ročníka 2018/2019.

Dvadsaťjedenročný Košičan, ktorý nechýbal v novembrovej premiérovej nominácii reprezentačného trénera Pavla Hapala, je v Rotherhame na sezónnom hosťovaní z FC Fulham.

Rodákova situácia by sa podľa webu rotherhamadvertiser.co.uk mohla zmeniť s nástupom Taliana Claudia Ranieriho na lavičku mužstva z Craven Cottage.

Hráči Fulhamu sú po štrnástich kolách poslední v tabuľke Premier League a v januárovom prestupovom okne by si slovenského gólmana mohli teoreticky stiahnuť späť, aby im v druhej polovici sezóny pomohol v záchranárskych prácach.

"Budeme sa o tom s Fulhamom zhovárať. Ranieri možno bude spokojný s brankármi, ktorých už má, ale môže dôjsť aj k tomu, že bude chcieť medzi tri žrde ďalšieho gólmana. Myslím si, že si musíme počkať ešte niekoľko zápasov a v priebehu decembra sa budeme o tejto téme rozprávať," poznamenal kouč Rotherhamu Paul Warne.

Rodák v tejto sezóne odchytal za účastníka druhej anglickej súťaže dovedna 20 ligových duelov, päťkrát si udržal čisté konto.

Warne sa však zatiaľ neobáva, že by Fulham mohol na Slovákove výkony zareagovať predčasným ukončením hosťovania.

"Marek je ich hráč. Môžu nám zajtra zavolať a povedať nám: 'Chceme, aby sa stalo to alebo to'. Aj keď sme s Fulhamom dohodnutí na hosťovaní do konca sezóny, vo futbale sa môžu veci kedykoľvek zmeniť a niektoré udalosti neovplyvníme," doplnil Warne.