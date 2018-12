Volko mení dres, nie všetky prestupy komisia schváli

5. dec 2018 o 15:48 SITA

BRATISLAVA. Najrýchlejší slovenský šprintér Ján Volko už nebude zbierať medaily a úspechy pre BK HNTN Bratislava.

Od najbližšej halovej sezóny bude súťažiť vo farbách nového klubu Naša atletika Bratislava. Informuje o tom oficiálny facebookový profil Slovenského atletického zväzu.

V jesennom prestupovom období zmenili dres i ďalší atletickí reprezentanti. Do banskobystrickej Dukly prichádzajú šprintérka Alexandra Bezeková (z Atletika Košice o. z.), viacbojárka Lucia Vadlejch (z AK Spartak Dubnica) a chodec Michal Morvay (z AC Stavbár Nitra).

Organizačná komisia SAZ schválila dovedna 179 prestupov vrátane prestupu štvorstovkárky/osemstovkárky Alexandry Štukovej (z BK HNTN Bratislava do AK Run for Fun Bratislava) a vytrvalca Mareka Hladíka (z BK HNTN Bratislava do BMSC Bratislava).

Komisia zamietla 12 prestupov, napríklad pre nesúhlas materského klubu Spartak Dubnica zatiaľ stopla odchod nádejných chodcov Ragasovej, Burzalovej a Kubiša do MŠK Borský Mikuláš alebo aj prestup oštepára Patrika Žeňúch zo Slávie TU Košice do AC Stavbár Nitra.