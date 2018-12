Nenechá to tak. Majstrovi Slovenska v zjazde sa mali vyhrážať zabitím

Poľovnícky zväz sa ospravedlnil.

6. dec 2018 o 8:09 SITA

BRATISLAVA. Majstrovi Slovenska v zjazde horských cyklistov Adamovi Rojčekovi sa mal v predchádzajúcich dňoch vyhrážať člen Slovenského poľovníckeho zväzu Ján Slavkovský.

Referuje o tom špecializovaný portál biker.sk.

Po tom, ako 20-ročného športovca videl pri zjazde z Kráľovej hole, mu mal na sociálnej sieti napísať odkaz: "Máš šťastie, že pod dorčinou som nemal svoju fujaru .30-06, to by si už nerozchodil."

Pod pojmom fujara mal mať na mysli perkusnú pušku uvedeného kalibru.

"Pri tomto má napádajú dve otázky. Ako je v dnešnej dobe možné, že sa legálne a bez problémov dostane k zbrani človek, ktorého nielen že napadne to, že by zastrelil človeka preto, lebo šiel na bicykli, ale že sa ešte pochváli na internete s tým, že by to aj naozaj urobil.

Druhá je tá, že nerozumiem tomu, prečo nás bikerov majú stále niektorí ľudia zaškatuľkovaných ako neohľaduplných bláznov, ktorí sa spúšťajú dole kopcom len preto, aby spôsobovali škodu," cituje Adam Rojčeka portál biker.sk.

"Týmto nechcem hádzať všetkých lesníkov do jedného vreca, stretol som sa už s veľmi veľa lesníkmi, s ktorými som sa normálne porozprával, niektorí nás dokonca podporujú, pretože každý nezaujatý človek uzná, že lesu nespôsobujeme nič, čo by ho poškodzovalo," pokračuje Rojček.

"Pár ľudí na to reagovalo tak, že je to bežná vec a nemám sa nad tým ani pozastavovať. Ja mám na to opačný názor a práveže si myslím, že je to téma, ktorá je v posledných mesiacoch dosť často rozoberaná," dodal Rojček.

Slovenský poľovnícky zväz (SPZ) sa za konanie Jána Slavkovského ospravedlnil prostredníctvom oficiálneho stanoviska, no odmieta niesť zodpovednosť za neprimerané správanie a konanie ich člena.

SPZ avizoval podanie žiadosti na Prezídium policajného zboru SR o prehodnotenie výrokov J. Slavkovského a jeho spôsobilosti na držanie zbraní a streliva.

"Veríme, že pokiaľ sa uvedený skutok preukáže, bude vinník potrestaný," uvádza sa v stanovisku.