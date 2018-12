Fourcade vyhral vytrvalostné preteky v Pokljuke, Slováci nebodovali

Zdolal druhého v poradí Johanessa Kühna.

6. dec 2018 o 11:56 (aktualizované 6. dec 2018 o 14:09) SITA

Svetový pohár 2018/2019 v biatlone - 1. kolo - Pokljuka (Slovin.)

/štvrtok - výsledky/

Vytrvalostné preteky mužov na 20 km:

1. Martin Fourcade Francúzsko 47:09,2 min (0 trest. min.) 2. Johannes Kühn Nemecko +4,2 s (0) 3. Simon Eder Rakúsko +19,7 (0) 4. Jakov Fak Slovinsko +34,4 (1) 5. Simon Schempp Nemecko +38,6 (1) 47. Tomáš Hasilla Slovensko +3:40,9 min (2) 88. Martin Otčenáš Slovensko +6:49,0 (5) 93. Šimon Bartko Slovensko +7:48,3 (6) 107. Michal Šima Slovensko +10:58,1 (8)

POKLJUKA. Prvé individuálne preteky novej biatlonovej sezóny mužov sa v slovinskej Pokljuke skončili triumfom legendárneho Francúza Martina Fourcada.

Päťnásobný olympíský víťaz Fourcade predviedol vo vytrvalostných pretekoch na 20 km bezchybnú streľbu a zvíťazil s náskokom 4,2 sekundy pred Nemcom Johannesom Kühnom.

Na treťom mieste skončil Rakúšan Simon Eder (+19,7).

Sedemnásobný a úradujúci celkový víťaz Svetového pohára M. Fourcade si na svoje konto pripísal 75 víťazstvo v pretekoch SP, na Nóra Oleho Einara Björndalenamu mu stále chýba 18 triumfov, aby sa osamostatnil na čele poradia v počte víťazstiev vo Svetovom pohári.

Dvadsaťsedemročný Kühn sa premiérovo prebojoval na stupne víťazov. Jeho doterajším maximom bolo vo vlaňajšej sezóne 5. miesto v pretekoch s hromadným štartom v talianskom Antholzi.

Slovenskí reprezentanti v úvodných individuálnych pretekoch novej sezóny nebodovali. Najlepší zo Slovákov bol Tomáš Hasilla na 47. mieste s dvoma trestnými minútami.

Martinovi Otčenášovi patrila 88. priečka, Šimon Bartko sa umiestnil na 93. mieste a Michal Šíma skončil na 107. priečke.

"Sú to najdlhšie preteky a v úvode sezóny, tak som do toho šiel trošku pomalšie ako by to chcelo. Tie prvé dve kolá neboli odo mňa ideálne. Začal som aj chybou na ležke, rana šla dole. Stojka ale bola dobrá, tak som už cítil, že by som sa mohol mohol dostať k výsledku, keď si postrážim druhú ležku. Snažil som sa dávať si pozor, aby som zasa neurobil chybu dole a ako na potvoru som jednu minul hore. Strašná škoda toho," uviedol Hasilla pre portál biatlon-info.sk a dodal:

"Na jednej strane som rád za slušnú streľbu aj za nuly v stojkách. Predsa len, tie bývajú problematickejšie ako ležky. No začal som pomaly a už to nedobehol. Ale mám aj z behu dobrý pocit, že to pôjde hore a je na čom stavať. Dalo sa mi ísť aj posledné kolo s Landertingerom. Dnes som bol jednu ranu od dobrého výsledku, budem to ďalej skúšať. Ostávam pozitívny."

Priebežné celkové poradie vo Svetovom pohári:

Poradie vo Svetovom pohári (po 1 z 22 pretekov):

1. Martin Fourcade Francúzsko 60 bodov 2. Johannes Kühn Nemecko 54 3. Simon Eder Rakúsko 48 4. Jakov Fak Slovinsko 43 5. Simon Schempp Nemecko 40

Poradie v hodnotení vytrvalostných pretekov v SP (po 1 z 2 pretekov):