Nečakala som, že s chybami to bude taký dobrý výsledok, tešila sa Fialková

Slovenská biatlonistka skončila štvrtá.

6. dec 2018 o 16:18 (aktualizované 6. dec 2018 o 17:26) Miloslav Šebela, SITA, TASR

POKLJUKA, BRATISLAVA. Pridaj, na Vittoziovú strácaš štyri sekundy, kričal tréner Martin Bajčičák Paulíne Fialkovej, keď bežala z poslednej streľby do cieľa.

Slovenská biatlonistka začala pri prvom štarte sezóny v Pokljuke opatrnejšie.

Po dvoch chybách vo vytrvalostných pretekoch to nevyzeralo to, že by mohla bojovať o pódiové umiestnenie. V polovici pretekov totiž bola priebežne na 48. mieste.

Lenže v druhej polovici nielenže strieľala bezchybne, ale v behu skvele zrýchlila.

Plán bol začať pomalšie

„Podstatné bolo, že na posledných dvoch streľbách som si strážila výstrely, aby som znova neminula. Úplne posledný bol však veľmi tesný,“ opisovala 26-ročná Fialková. Keď dobehla do cieľa, jej meno svietilo na prvom mieste.

„Sama som bola z toho prekvapená. Nečakala som, že s dvomi trestnými minútami dobehnem do cieľa s najrýchlejším časom. S výsledkom budem určite spokojná,“ hovorila v cieli pre RTVS.

Krátko po tom však slovenskú biatlonistku predbehla Poľka Hojniszová, Češka Davidová a víťazka Ukrajinka Džimová. Fialková skončila i tak na výbornom štvrtom mieste.

„Bežalo sa mi dobre. No začala som opatrnejšie, tak sme sa s trénerom dohodli,“ opisovala. Celkovo mala v behu tretí najrýchlejší čas. Bola rýchlejšia od všetkých troch súperiek.

Od pódia delili Fialkovú tri sekundy. Novú sezónu však odštartovala rovnako skvele ako ukončila tú predchádzajúcu. V posledných pretekoch uplynulej sezóny skončila tesne druhá.

Rozjazdiť sa nepotrebovala

Jej skvelá bežecká forma je prísľubom do sezóny. Dlho pritom hrozilo, že slovenská biatlonistka do sezóny nenastúpi, pretože odmietala podpísať reprezentačnú zmluvu. Rokovania so slovenským zväzom trvali týždne.

Spor pomohlo urovnať až mediačné stretnutie na pôde Slovenského olympijského výboru. K dohode sa dopracovali až po jedenástich hodinách.

Po stresujúcich rokovaniach vravela, že zrejme bude potrebovať pár pretekov, kým sa dostane do tempa. Nakoniec to nebolo potrebné.

„Ja som typ, ktorý keď ho niekto nahnevá, tak to vie pekne ukázať,“ uzavrela Fialková pre RTVS.

Zbavila sa starostí

Aj Anna Murínová, trénerka Paulíny Fialkovej, mohla byť spokojná.

"Keď dobre bežíte a sprevádza vás presná streľba, vysledky sa dostavia. Paulína už v štafete ukázala, že je na tom dobre a navyše ju sprevádzala aj obrovská snaha odvďačiť sa všetkým, ktorí jej verili. Všetkých predchádzajúcich starostí sa zbavila, s psychikou starosti nemala."

"Na strelnici sa to pri bezvetrí zdalo ľahké, no dosť to bolo klamlivé, museli ste pred ňou zvládnuť aj náročné úseky, nemohli ste tempo prepáliť. Máme však za sebou len veľmi málo, vstup sa nám do zimy vydaril, len treba formu neustále udržiavať i vylepšovať, a to nie je v dlhej sezóne jednoduché," uviedla Anna Murínová.

Kuzminová potrebuje zlepšiť streľbu

Na bodovaných priečkach skončili aj Anastasia Kuzminová (25. miesto) a Ivona Fialková (27. miesto).

„Nevyzeralo to až tak zle. Na trati som bojovala a robila maximum. Ale viem, že streľbu budem musieť ešte potrénovať," uznala Kuzminová, ktorá s tromi chybami zaostala za víťazkou o 1:48 minúty.

"Moje prvé preteky v novej sezóne. Bála som sa trochu, ale nevyzeralo to až tak zle. Zabojovala som, ako sa dalo. Podmienky boli náročné, strelnica nebola dokonalá, ale podarilo sa mi ´hecnúť´ na trati," povedala 34-ročná Kuzminová pre RTVS.

"Potrebujem sa však zlepšiť v streľbe. Škoda, že som netrafila poslednú ranu na ´stojke´. Nebežali sa trestné kolá, čo je dobrá správa, Bežecky som začínala rovnomerne, hľadala som správne tempo, vo štvrtom a piatom kole som sa snažila už zabojovať, nešlo sa mi komfortne.

"Do Pokljuky často chodím na sústredenia, je to ako môj druhý domov, som veľmi rada, že práve tu štartuje nová sezóna. Budem sa snažiť, aby moje výsledky gradovali," dodala Kuzminová.

Muži nebodovali

Kým slovenské biatlonistky prekvapili, mužom sa na bodované priečky nepodarilo prebojovať. Najvyššie skončil na 47. mieste Tomáš Hasilla. Z víťazstva sa tešil suverén posledných sezón Francúz Martin Fourcade.

Súťaže v Pokljuke v piatok pokračujú rýchlostnými pretekmi mužov (14.00 h), v sobotu budú súťažiť ženy (14.00 h). V nedeľu sa bežia stíhacie preteky (12.30: muži, 15.30: ženy).