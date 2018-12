Vlhová po seknutí v krku opäť trénovala, pripravuje sa na slalom

Slovenská lyžiarka je na tom po stredajších komplikáciách už lepšie.

6. dec 2018 o 16:24 SITA

VIPITENO. Stredajší tréning v talianskom Vipitene slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila pre seknutie v krku a na instagram pridala video, v ktorom zobrazila, ako leží v posteli so zabaleným krkom a zdôvodnením, že radšej nebude otáčať hlavu doľava.

Jej brat a manažér tímu Boris Vlha pre denník Šport uviedol, že to bude riešiť tabletkami a masážnym gélom.

Nič vážne

O deň neskôr už druhá najlepšia slalomárka z nedávnych pretekov Svetového pohára v Levi a Killingtone absolvovala riadny tréning.

Prečítajte si tiež: Vlhová vynechá super-G v St. Moritzi, sily šetrí na slalom

"Nie je to nič vážne. Dnes Peťa normálne trénovala. Maťko Gemza jej to pomasíroval. Pomohli aj lieky a krém a je to lepšie," informoval Boris Vlha z Talianska.

"Zajtra sa presúvame do švajčiarskeho St. Moritzu, kde na Peťu v nedeľu čakajú preteky Svetového pohára v paralelnom slalome," dodal Vlha.

Vlhová vynechá super G

V dejisku MS 2017 St. Moritzi mala Vlhová pôvodne absolvovať aj super G, ale napokon zostane len pri paralelnom slalome.

"Ostatné dievčatá prídu do Švajčiarska s rýchlosťou v nohách z pretekov v kanadskom Lake Louise. Nemá zmysel, aby Petra išla do súťaže s tým, že skončí okolo tridsiateho miesta. Navyše trať v St. Moritzi nie je jednoduchá, má mnoho nerovností a lyžiarka ju potrebuje dokonale poznať. Museli by sme super-G trénovať na úkor paralelného slalomu a riskovali by sme aj to, že by v ňom nemusela zájsť dobre," vysvetlil pre Šport tréner Livio Magoni.



Rodáčke z Liptovského Mikuláša aktuálne patrí šiesta priečka v celkovom poradí Svetového pohára a v slalomovom hodnotení je druhá za fenomenálnou Američankou Mikaelou Shiffrinovou.