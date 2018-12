Slafkovský chce na sklonku kariéry bojovať o olympijské kovy

Kanoisti roka bilancovali rok a prezradili svoje ciele.

6. dec 2018 o 20:19 SITA

BRATISLAVA. Stredajšie oceňovanie v ankete Kanoista roka 2018 prinieslo v oboch úsekoch Slovenskej kanoistiky rozdielnych víťazov.

Kým v sekcii divokých vôd triumfoval skúsený kanoista Alexander Slafkovský, na "tichej vode" bol najlepší mladý kajakár Samuel Baláž.

Slafkovského potešila stabilita výkonov

Napriek tomu, že si toho 35-ročný Lipták v športovej kariére už veľa preskákal, úspech v takejto ankete sa mu nezunoval.

"Síce šport nerobíme kvôli anketám a oceneniam, no na konci roka každý bilancuje a je rád, keď je za svoju prácu patrične odmenený. Byť medzi najlepšími v Slovenskej kanoistike je veľká česť," rozhovoril sa úspešný reprezentant vo vodnom slalome.

Pri hodnotení uplynulej sezóny má Slafkovský jasno v tom, aký bol rok 2018.

“ Na sklonku kariéry je pre mňa najväčšie lákadlo účasť na olympiáde. Urobím všetko pre to, aby sa moja asi posledná šanca prebojovať sa pod päť kruhov pretavila v realitu. „ ALEXANDER SLAFKOVSKÝ

"Mám za sebou asi najvyrovnanejšiu sezónu v kariére. Z piatich Svetových pohárov som bol štyrikrát druhý, z celkovo siedmich vrcholných súťaží som bol vždy vo finále. Fantastická stabilita je pre mňa až trochu zväzujúca, ale viem, kde sa ešte môžem zlepšiť. Blíži sa nám olympijská nominácia a verím, že detaily ešte vylepším," pokračoval.

Škrie ho, že celkovo vyhral seriál Svetového pohára, ale ani raz nevyhral preteky v jednotlivých kolách.

"Ale nie je všetkým dňom koniec a ďalšia sezóna bude dôležitejšia, ako táto skončená," poznamenal.

Túžba po olympiáde

Aké má ciele do najbližšieho obdobia?

"Keď už to tak môžem povedať, na sklonku kariéry je pre mňa najväčšie lákadlo účasť na olympiáde. Urobím všetko pre to, aby sa moja asi posledná šanca prebojovať sa pod päť kruhov pretavila v realitu. Ide však o šport a treba rátať s tým, že nie všetko vychádza podľa plánu. Je potrebné prísť pripravený," dodal.

Balážov výborný rok

Iba 19-ročný reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž bol po oceňovaní trochu zaskočený.

"Je to pre mňa príjemné prekvapenie, nečakal som túto cenu. Možno som trochu dúfal, že v ankete uspejem v kategórii kajakár roka, ale byť najlepší v celom úseku je fakt super. Je to veľká motivácia do ďalších rokov, aby som tvrdo makal, lebo sa to vypláca," hovoril mladík.

Rok 2018 považuje za výborný. "Po predchádzajúcej sezóne bez medaily na 'dvadsaťtrojkových' podujatiach sme si povedali, že zamakáme a pokúsime sa o nejaký kov na '23-ke'. Napokon ich máme šesť a je to skvelé, bolo to nad očakávania," myslí si Baláž.

Člen úspešných štvorkajakov medzi seniormi aj pretekármi do 23 rokov nemyslí na nasledujúce sezónu ako celok.

"Beriem to postupne. Či už ide o jesennú prípravu alebo sústredenia na bežkách. Dôležitá bude v jari prvá interná kvalifikácia o zloženie lodí. Potom sa uvidí, čo a ako ďalej," tvrdí.

Nemôže však nemyslieť na to, že sa blížia OH 2020. "Mám šancu na Tokio a prečo ju nevyužiť? Budem pracovať na tom, aby som bol čo najlepší a sedel v olympijskej 'káštvorke' práve ja," doplnil.