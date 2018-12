Kalmár sa nevzdáva. S Dunajskou Stredou chce uchmatnúť titul Slovanu

Stredopoliar DAC sa teší na slovensko-maďarské konfrontácie v kvalifikácii ME 2020.

6. dec 2018 o 22:15 SITA

DUNAJSKÁ STREDA. Maďarský futbalista v službách FC 1904 DAC Dunajská Streda Zsolt Kalmár patrí medzi vedúce osobnosti fortunaligového mužstva, ktorému po 17. odohraných kolách patrí druhé miesto v najvyššej slovenskej súťaži.

Dvadsaťtriročný stredopoliar doposiaľ zaznamenal do štatistík štyri góly a pripísal si aj päť asistencií, čo ho radí na 16. miesto v tabuľke najlepších strelcov súťaže.

Ligový titul nie je stratený

Rodák z Győru je doposiaľ spokojný s výsledkami svojho tímu, verí však, že celok z južného Slovenska môže byť ku koncu aktuálneho ročníka 2018/2019 ligovým majstrom.

"V klube som maximálne spokojný a verím, že sa tento rok môžeme pobiť o titul šampióna. Chceme ním byť, chceme naháňať Slovan. Aktuálne zaostávame o osem bodov, no stretneme sa dohromady ešte trikrát. Verím, že ich môžeme dobehnúť, pretože máme kvalitu a veľmi mladý tím, ktorý je hladný po úspechoch," povedal Kalmár v rozhovore pre web fortunaliga.sk.

Je mladý a chce hrať

Mladý Maďar prišiel do DAC na hosťovanie z nemeckého Lipska, ktoré časom zmenil na trvalý prestup. Základom je preňho pravidelne hrávať.

Prečítajte si tiež: Jej hráč reprezentoval Panamu na MS. Dunajská Streda dostane peniaze od FIFA

"Zistil som, že tu môžem pravidelne hrávať. To je najdôležitejšia vec pre hráča. Som mladý, nechcem vysedávať na lavičke. Milujem futbal a chcem ho hrať. Stále chcem rásť a cítim, že tento klub je na to vhodný," uviedol Kalmár.

"Som tu približne rok a pol a klub sa počas tohto obdobia výrazným spôsobom posunul vpred. Je tu naozaj toho veľa nového a myslím si, že máme najlepšie zázemie na Slovensku," vysvetľuje záložník Dunajskej Stredy.

Kvalifikačný súper

Zsolt Kalmár sa dostal aj do maďarskej futbalovej reprezentácie, ktorá si v kvalifikácii na ME 2020 zahrá aj proti Slovensku. Hráč DAC sa na vzájomné súboje teší.

"Ešte pred žrebom som hovoril slovenským spoluhráčom, že sa stretneme v skupine, no oni sa iba smiali. Vidíte, je to pravda. Bude to veľké derby pre hráčov, trénerov aj fanúšikov."

"Čaká nás ťažký štart kvalifikácie. Hneď na úvod sa predstavíme na Slovensku a náš súper má naozaj mnoho dobrých hráčov a veľa kvality. Maďarsko hralo pred dvoma rokmi na majstrovstvách Európy vo Francúzsku, radi by sme tento úspech zopakovali," dodal Kalmár.