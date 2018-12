Florbalistom pomohli diváci, chcú konečne poraziť Estónsko

Slováci mali slabší začiatok v zápase proti Austrálii, vyčítali si predchádzajúcu prehru.

6. dec 2018 o 21:49 SITA

PRAHA. Florbaloví reprezentanti Slovenska sa dokázali otriasť zo stredajšej prehry v kľúčovom zápase majstrovstiev sveta v Prahe proti Lotyšsku 1:6 a vo štvrtok zvíťazili nad Austráliou jasne 12:3 v stretnutí skupiny o 9. - 12. miesto.

Triumfom zverenci Petra Koutného rozhodli, že v rozlúčke so šampionátom budú bojovať o konečnú 9. priečku.

Austrálčania dvakrát viedli, pomohli tribúny

Víťazstvo proti Austrálii sa nerodilo jednoducho. "Protinožci" viedli 1:0 i 2:1. Slovákov v úvode stále trápilo, že nedokázali preniknúť do elitnej osmičky.

"Mám za sebou dlhú trénerskú kariéru, napriek tomu ma prekvapilo, ako zle zobrali chlapci neúspech proti Lotyšsku. Bolo vidno, že v úvode stretnutia mali na sebe deku, postupne to však opadlo a zápas zvládli.

"S Estónskom sme ešte nevyhrali. V kvalifikácii sme im podľahli. Myslím si, že sme na rovnakej úrovni."

"Máme veľkú podporu od fanúšikov zo Slovenska, aj to nám veľmi pomohlo. Psychická príprava na tento duel nebola jednoduchá, no o to dôležitejšia. Nektorí chlapci po zápase s Lotyšskom plakali, čo nie je bežné," povedal tréner Koutný.

"Prehra s Lotyšskom nás veľmi mrzí. Dnes už to bolo celkom fajn, ale mali sme pred sebou jednoduchšieho súpera, takže sme nemuseli byť hlavami na sto percent v pohode. Tak to potom aj vyzeralo v prvej tretine. Napokon to dobre dopadlo. Na začiatku sme boli smutní, ale potom sa to rozbehlo. Kvalita bola na našej strane," uviedol kapitán tímu Lukáš Řezanina.

Súpera zlomili oslabenia

Aktuálne ešte stále najproduktívnejší hráč šampionátu s 19 bodmi Michal Dudovič priznal, že v úvode duelu nebol v optimálnom psychickom rozpoložení.

Kľúčovými momentami zápasu boli podľa neho dve vylúčenia austrálskych hráčov po sebe v druhej časti hry.

"Myslím si, že duel sa zlomil, keď sme hrali dve presilovky po sebe. Dali sme rýchle góly a zrazu to bolo 4:2. Vždy sa lepšie hrá, keď nie je remíza, ale vedieme," vyhlásil útočník švajčiarskeho tímu Wiler-Ersigen.



Súhlasil i Koutný. "Duel sa lámal pri druhej presilovej hre. Dali sme tri góly a súper fyzicky odišiel. Klobúk dole pred ich prvou formáciou. Zo začiatku nás veľmi dobre napádali, ale keď sme to rozhýbali, už to išlo," povedal rodák z Ostravy.

Nad Estónskom ešte nezvíťazili

V záverečnom vystúpení nastúpia slovenskí reprezentanti v piatok od 18.30 h v Aréne Sparta proti Estónsku, ktoré v stredu zvíťazilo nad Kanadou 9:2.

"Chceme byť na deviatom mieste a musíme zvíťaziť. Pozrieme si zápasy, ktoré hrali, zhodnotíme ich silné stránky. Verím, že vymyslíme účinnú taktiku a verím, že všetko dobre dopadne," vyhlásil brankár Jakub Klobučník.

Skúsený tréner Slovenska varuje, že jeho zverencov určite nečaká jednoduchý súboj.

"S Estónskom sme ešte nevyhrali. V kvalifikácii sme im podľahli. Myslím si, že sme na rovnakej úrovni. Znovu budú rozhodovať chyby. Kto ich urobí menej, bude sa tešiť z deviateho miesta," povedal Koutný.

"Neviem, čo môžeme čakať od Estónska, majú omladený tím, ale my máme dobrú generáciu, takže verím, že to zvládneme," dodal útočník slovenskej reprezentácie Filip Čonka-Skyba.

"Je to severská krajina, hrajú technický florbal. Očakávam, že sa bude hrať hore-dole. Myslím si, že Estónci budú chybovať viac ako Lotyši, aj kvalitou sú trošku nižšie. Bude to však vyrovnaný zápas," dodal Řezanina.