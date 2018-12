Prestup De Jonga z Ajaxu do PSG je na spadnutie, pôjde o rekordný transfer

O dvadsaťjedenročného stredopoliara sa intenzívne zaujímal Manchester City.

7. dec 2018 o 13:58 TASR

HAAG. Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain by mal v najbližšom období skompletizovať prestup holandského stredopoliara Frenkieho de Jonga z Ajaxu Amsterdam za 75 miliónov eur.

V piatok o tom informovali holandské médiá.

"Je takmer isté, že De Jong vymení Ajax za PSG," napísal denník Der Telegraf. Ak sa prestup uskutoční za spomínanú čiastku, bude najdrahší v histórii holandskej Eredivisie i Ajaxu.

O dvadsaťjedenročného stredopoliara sa intenzívne zaujímal Manchester City, ktorý už rokoval s Ajaxom o prestupovej čiastke.

Do hry však vstúpili predstavitelia PSG, ktorí sa vo štvrtok stretli so zástupcami hráča i amsterdamského klubu. Rokovania s Parížanmi potvrdili aj zástupcovia Ajaxu, no uviedli, že zatiaľ neprišlo k dohode.