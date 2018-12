Pred dvadsiatimi rokmi odišiel Karol Ježík

V sobotu sa koná Memoriál Karola Ježíka.

7. dec 2018 o 15:19 Alexej Fulmek

Prvý šéfredaktor denníka SME Karol Ježík by sa v týchto dňoch dožil 65 rokov. Nedávno sa mi dostal po dvadsiatich rokoch do rúk jeho zelený zošit. Robil si do neho poznámky v rokoch 1992 – 1995.

Pamätám sa na ten zošit. Karol si doň na poradách vždy niečo zapisoval. Je v ňom vložených veľa zápiskov z rôznych stretnutí, listov od čitateľov, dokumentov a fotografií. Kronika počiatkov denníka SME.

Pamäť zošita mi pomáhala pri písaní knihy o histórii denníka SME, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj Karolov príbeh. (Pozn. red. - kniha Bol som dlho v SME vyjde ako príbal k denníku SME dňa 18. decembra).

Memoriál Karola Ježíka: Športová hala Mladosť 8. december (sobota) 2018 Hrá sa 5+1 podľa pravidiel sálového futbalu, rozhodcovia zabezpečení. Hrajú zamestnanci pôsobiaci v pozvaných médiách. Zápas trvá 12 minút. A. skupina: Petit Press, Markíza, JOJ, Pluska, TASR B. skupina: SME, Týždeň, Hospodárske noviny, Denník N, Aktuality

V 90-tych rokoch sa denník SME postavil proti nedemokratickému spôsobu vládnutia premiéra Vladimíra Mečiara a vybojoval spolu s demokraticky mysliacou časťou spoločnosti boj o povahu štátu. Symbolom tohto odporu sa stal Karol Ježík.

Karol nás opustil pred dvadsiatimi rokmi, keď stratil vedomie na toalete počas oslavy päťdesiatky Pavla Hammela a po páde si zranil hlavu.

Bolo to v krátkom období už druhé zranenie. Pár mesiacov predtým sme organizovali predvolebný autobus pod názvom Nedaj si vziať svoj hlas a Karol mal po mítingu na ceste z Košíc haváriu. Zo zranení sa dostával niekoľko týždňov.

Manželka Mira Nabělková ho zobrala z Hammelovej oslavy hneď na pohotovosť, ale lekár ho pustil domov bez toho, aby mu urobili snímku hlavy.

Nadránom stratil vedomie. Masívne krvácanie do mozgu ho priviedlo do kómy a nepomohla už ani operácia. Zomrel 14. decembra 1998.

Karol získal po smrti viacero ocenení. Rad Ľudovíta Štúra, Krištáľové krídlo in memoriam, cenu Slovenského syndikátu novinárov a bola po ňom pomenovaná cena za investigatívnu žurnalistiku, ktorú odovzdáva Open Society Fund v rámci podujatia Novinárska cena.

Naše vydavateľstvo si svojho zakladajúceho šéfredaktora pripomína od roku 1999 futbalovým turnajom médií, pretože Karol bol milovníkom dobrého futbalu. Najúspešnejším mužstvom v doterajšej histórii turnaja je denník Plus jeden deň, ktorý vyhral turnaj už štyrikrát. Hneď za ním nasleduje Petit Press s tromi víťazstvami.

Kto vyhrá trofej tento rok, sa dozvieme v sobotu popoludní v bratislavskej športovej hale Mladosť. Tento rok bude hrať až desať mužstiev, medzi nimi aj minuloročný víťaz televízia Markíza, ďalej JOJ, Pluska, .týždeň, Hospodárske noviny, Denník N, Aktuality, agentúra TA SR a samozrejme denník SME spolu s vydavateľstvom Petit Press.

Srdečne vás pozývame na Memoriál Karola Ježíka do haly Mladosť. Zápasy sa začínajú od 9.30 a vyvrcholia pred 15.00 finálovým zápasom a súbojom žien medzi denníkmi SME a N.