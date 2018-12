Všestranné, rekordné, desivé. Čaká Pasienky posledný súboj?

Slovan v sobotu zrejme odohrá posledný zápas na staručkom štadióne.

7. dec 2018 o 20:49 Pavol Spál

BRATISLAVA. Slávny žrdkár Sergej Bubka na bratislavských Pasienkoch skočil dva zo svojich svetových rekordov.

Štyrikrát tam koncertovala skupina Depeche Mode, raz aj Carlos Santana či Metallica.

Dátumom narodenia je rok 1962 a vybudovali ho na tri účely. Štadión postavili predovšetkým ako spartakiádny, potom ako atletický a futbalový.

Pasienky boli jedným z dejísk záverečného turnaja majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v roku 2000.

Niekoľko kvalifikačných zápasov o postup na veľký turnaj tam odohrala aj reprezentácia.

Domovský stánok mal na Pasienkoch najmä bratislavský Inter (1962 – 2009), dočasne aj Petržalka (2008 – 2010).

Po jesennej časti sezóny 2009/2010 sa stali Pasienky aj dočasným domovom pre futbalistov Slovana, ktorý po 69 rokoch opustil štadión na Tehelnom poli.

Sedadlá žltej farby symbolizujúce Inter následne prefarbili namodro, čo je symbol Slovana. V posledných rokoch však štadión čoraz viac čelil posmeškom.

Strašidelný tunel

Na jeseň 2014 pred zápasom Európskej ligy obletelo internet video, v ktorom redaktor klubovej televízie Young Boys Bern ironicky predstavuje schátrané bratislavské Pasienky.

Štadión posmešne označil za rustikálny.

Žarty si robil z buriny vyrastajúcej na sedačkách či z hrozivo vyzerajúceho tunela, cez ktorý sa futbalisti presúvajú zo šatne až na trávnik.

„Je dlhší ako sto metrov, poďme si ho pozrieť,“ vravel redaktor švajčiarskej TV.

Pasienky nepatria medzi moderné futbalové štadióny. (zdroj: archív SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

S kamerou sa potom presúval cez tunel. Hore ukazoval na opadanú omietku či linoleum.

„Štyri minúty sme už na ceste,“ hovoril so zadýchaným hlasom, keď dorazil k šatni.

Mimochodom, dlhokánsky tunel bol vybudovaný hlavne pre spartakiádne účely cvičencov.

Veľká väčšina fanúšikov Slovana nikdy Pasienky neprijala za svoje, klesli výrazne návštevy aj pre nefutbalové prostredie.

Tribúny od hľadiska oddeľuje atletický ovál, čo robí odstup a sťažuje výhľad.

Zrejme naposledy

V sobotu na Pasienkoch v šlágri 18. kola Slovan privíta Žilinu. Je reálne, že to bude posledný zápas slovanistov na staručkom štadióne.

Nová aréna na Tehelnom poli je už takmer hotová.

Pred niekoľkými týždňami sa ešte špekulovalo, že by sa spomenutý duel 18. kola mohol hrať na novom Národnom futbalovom štadióne.

V súťaži nasleduje zimná prestávka a ďalší domáci zápas čaká Slovan až druhého marca 2019, keď hostí Trnavu.

Dovtedy by mohol byť nový štadión už k dispozícií. Aj keď ani to nie je isté.

Čo bude s Pasienkami po odchode Slovana, je otázne, okrem hlavného ihriska je súčasťou štadióna niekoľko ihrísk, ktoré slúžia na tréningové účely.

Už niekoľko rokov sa špekuluje, že lukratívne pozemky by mali byť rozparcelované na podnikateľské účely.

Kmotrík a J&T

Štadión s príslušenstvom, hospodárskou budovou a pozemky pod nimi vlastní firma Tesako, a. s., (83,5 percentný spoluvlastnícky podiel) a firma Radničné námestie Rača, s. r. o., (16,5 percentný podiel).

Radničné námestie Rača patrí majiteľovi Slovana Ivanovi Kmotríkovi.

Tesako je firma blízka finančnej skupine J&T. Štadión a pozemky sú založené v prospech J&T Banky.

Samostatne je na pozemkoch vykazovaná „kancelária“ a „tenisová hala“, ktoré vlastní firma INTER-SC, spol. s. r. o., čiže dcérska firma AŠK Inter Bratislava. AŠK Inter Bratislava má naň aj záložné právo.

„Čo bude v budúcnosti s Pasienkami, to neviem. Či sa tam vráti Inter? Fakt neviem,“ vravel pre SME tréner Slovana Martin Ševela.

Reagoval aj na otázku, že či vníma zápas proti Žiline ako rozlúčku s Pasienkami.

„Pravdepodobne by to mal byť posledný zápas, ale nejako mi to ani nedochádza. Vôbec sa táto téma ani v šatni nepreberá,“ priznal Ševela.

Ševela rád spomína

Na Pasienkoch oslavoval titul ešte ako hráč Interu. A pred troma rokmi tam oslavoval ako tréner Trenčína.

„Nikdy to nebol iba futbalový štadión, ale skôr multifunkčný. Preto tam bol aj atletický ovál."

"Paradoxom je, že Pasienky skôr zaplnili atletický míting P-T-S ako futbalový zápas. Ja mám na štadión skôr pozitívne spomienky. Vyhral som tam dva tituly ako hráč, tešil som sa tam aj z triumfu v Slovenskom pohári,“ dodal Ševela.

A v budúcom roku plánuje oslavovať titul so Slovanom už na novom štadióne.

Jeho tím v lige v tejto sezóne ešte neprehral a na poste lídra má náskok ôsmich bodov pred Dunajskou Stredou. Tretia Žilina stráca na prvý tím deväť bodov.

Slovan sa pýši v súťaži najlepším útokom (dal 42 gólov) a najpevnejšou defenzívou, keď inkasoval iba pätnásťkrát.