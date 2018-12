Dúbravka ako Ronaldov spoluhráč? O odchode hovorí aj jeho agent

Cieľ je leto 2019, kedy sa chce posunúť o level vyššie.

7. dec 2018 o 17:29 SITA

NEWCASTLE . O služby slovenského futbalového brankára Martina Dúbravku sa zaujíma taliansky majster Juventus Turín.

Odchovanec žilinského futbalu, ktorý je v súčasnosti je jednotkou anglického tímu Newcastle United, by sa v prípade prestupu do Serie A mohol stať spoluhráčom Cristiana Ronalda.

Informácie poskytol taliansky portál calciomercato.com, neskôr ich pre portál šport.sk komentoval agent 29-ročného Slováka Pavel Zíka, ktorý naznačil záujem z viacerých strán.

"Martin pokračuje vo výkonoch, ktorými sa radí nie len medzi anglickú, ale aj európsku špičku. My vieme, že ho sledujú kluby z anglickej Top 5 a to sú reálne skutočnosti. Že sa ale objaví na CalcioMercato správa, že má o neho záujem Juventus, to by som komentovať bližšie nechcel,” vyjadril sa český zástupca Dúbravku.

"Potvrdzujem záujem, no nechcem hovoriť, že je to konkrétne Juventus. Vieme o tom, že ho sledujú špičkové kluby a konkrétne sledovanie tam je aj z Talianska, ale ide aj o veľké mužstvá zo Španielska.

V Juventuse sme okrem toho mali na stáži aj mladého slovenského obrancu Milana Sekeru zo Spartaka Trnava, takže nejaké cestičky tam sú. Je to veľký svetový klub, boli sme tam na viacerých stážach a dobre poznáme aj ich viceprezidenta Čecha Pavla Nedvěda,” doplnil Zíka pre šport.sk.

Rodák zo Žiliny by mohol svojho súčasného zamestnávateľa z Premier League opustiť už v lete roku 2019, čo naznačil aj český agent.

"Osobne som povedal Martinovi, že spoločný cieľ je leto 2019, kedy sa chceme posunúť o level vyššie. Udiať sa ale môže všeličo,” priznal.