Banská Bystrica prehrávala o dva góly. Detvu napokon vysoko porazila

Hlasy po zápase:

Dan Ceman, tréner B. Bystrice: "Polovicu zápasu sme nehrali tak, ako sme chceli. Proti Detve sa nám hrá ťažko, no potom sme sa zlepšili. Dali sme dôležitý gól v presilovke a v tretej tretine sa presadili hráči, od ktorých góly očakávame. Sme radi, že frustrácia z prvej polovice zápasu sa neprejavila a hrali sme to, čo sme potrebovali."

Josef Turek, tréner Detvy: "My sme necelých 50 minút hrali dobre, držali krok so súperom, no oslabeniami sme dostali súpera do hry. Rozhodlo sa v záverečných 10 minútach, urobili sme dve hrubé chyby, čo spôsobilo, že si nevezieme žiaden bod. Hráčov by som pochválil za 50 minút, no na to sa nehrá, musíme sa vyvarovať hrubých chýb od skúsených hráčov."