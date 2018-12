Shiffrinová vyhrala ďalšie super-G, Ledecká výrazne zaostala

Vlhová do pretekov nezasiahla.

8. dec 2018 o 12:51 (aktualizované 8. dec 2018 o 13:22) SME.sk, TASR, SITA

Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2018/2019 - St. Moritz, Švajčiarsko:

Super-G žien, po odjazdení 45 pretekárok:

1. Mikaela Shiffrinová USA 1:11,30 min 2. Lara Gutová-Behramiová Švajčiarsko + 0,28 s 3. Tina Weiratherová Lichtenštajnsko + 0,42 s 4. Ragnhild Mowinckelová Nórsko + 0,67 s 5. Michelle Gisinová Švajčiarsko + 0,76 s 6. Marie-Michelle Gagnonová Kanada + 1,52 s 29. Ester Ledecká Česko + 2,64 s

ST. MORITZ. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v druhom super-G v tejto sezóne Svetového pohára.

V sobotu vo švajčiarskom St. Moritzi prekonala domácu Laru Gutovú-Behramiovú o 28 stotín sekundy, tretia skončila Tina Weiratherová z Lichtenštajnska (+0,42 s).

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová mala cez týždeň problémy s krkom a neštartovala.

Ledecká ledva bodovala

Lyžiarky súťažili v St. Moritzi v priam ideálnych podmienkach. Ako prvá z favoritiek potvrdila ambície Weiratherová, ktorá načrtla čas potrebný na popredné pozície.

Dostala sa pred ňu Gutová-Behramiová, ale trať sa blížila obrovskému slalomu, čo dávalo dobré šance Shiffrinovej.

Hoci nepredviedla bezchybnú jazdu, nadviazala na minulotýždňové kanadské Lake Louise, kde práve úspechom v super-G skompletizovala víťaznú zbierku naprieč všetkými šiestimi disciplínami ako prvá žena v histórii.

"Z Lake Louise som si priniesla dobrý pocit na lyžiach a preniesla to aj do týchto pretekov. Som veľmi spokojná s materiálom, ale aj s tým, ako jazdím. V náročných pasážach som sa snažila ísť kontrolovane, v rýchlejších byť zasa dostatočne agresívna. Ten štýlový mix bol dnes mimoriadne dôležitý. Viem, že mi to nevydrží večne, prídu aj horšie výsledky. Práve preto si to teraz užívam, ako sa len dá," uviedla Shiffrinová v prvej reakcii podľa webu laola1.at.

Ester Ledecká, senzačná olympijská šampiónka v tejto disciplíne, výrazne zaostala a obsadila až 29. miesto.

Shiffrinová je ešte komplexnejšia

Američanka už vo veku 23 rokov pridala 47. triumf vo Svetovom pohári a opäť dokázala, že sa z nej stáva ešte komplexnejšia pretekárka.

Suverénne najviac prvenstiev (34) má na konte v slalome, šesť dosiahla v obrovskom slalome, vlani však uspela už aj v zjazde a v tomto ročníku nenašla premožiteľku v úvodných dvoch super-G.

Historicky viac víťazstiev vo Svetovom pohári majú už len Američanka Lindsey Vonnová (82), Rakúšanka Annemarie Moserová-Pröllová (62) a Švajčiarka Vreni Schneiderová (55).

Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2018/2019 - priebežné poradia:

Celkové priebežné poradie (po 8 z 39 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová USA 589 b 2. Michelle Gisinová Švajčiarsko 296 s 3. Ragnhild Mowinckelová Nórsko 264 b 4. Nicole Schmidhoferová Rakúsko 253 b 5. Federica Brignoneová Taliansko 223 b 6. Petra Vlhová Slovensko 196 b

Priebežné poradie v hodnotení super-G: