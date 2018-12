Pred tromi mesiacmi znemožnili Feyenoord. Až teraz sa ukážu charaktery Trenčanov

Trenčín naposledy vyhral v septembri.

8. dec 2018 o 20:25 TASR, SITA

TRNAVA. Jesenná kríza futbalistov AS Trenčín vyvrcholila sobotňajšou prehrou 1:3 na ihrisku Spartaka Trnava, po ktorej na účasť v hornej polovici tabuľky Fortuna ligy 2018/2019 strácajú už šesť bodov.

V uplynulých desiatich ligových kolách získal AS jediný bod a vôbec nepripomína mužstvo, ktoré pred tromi mesiacmi v 3. predkole Európskej ligy znemožnilo slávny holandský klub Feyenoord Rotterdam presvedčivým víťazstvom 4:0 v Žiline a po remíze 1:1 v Holandsku postúpilo do play off.

Na ligovú výhru čaká Trenčín od 22. septembra.

"Je to pre nás zlý stav, teraz sa ukážu charaktery hráčov. Verím, že sa to zlepší, ale každý z nás bude musieť začať od seba a vstúpiť si do svedomia, lebo takto sa futbal hrať nedá. V zápasoch treba nechať na ihrisku aj srdce," smeroval 26-ročný Jakub Paur kritiku do vlastných radov.

Prečítajte si tiež: Trenčín čaká na výhru od septembra, Slovan strelil v šlágri päť gólov

V Trnave pôsobili hostia neškodným dojmom, robili príliš veľa chýb v obrane a takzvaný šesťbodový zápas nezvládli.

"Dnes sme sa aspoň ako-tak vyrovnali súperovi v agresivite, ale opäť sme robili lacné chyby, ktoré nás stáli lepší výsledok. Prvý gól sme podľa môjho názoru dostali z ofsajdu, ale na to sa nechcem vyhovárať. Problém bol, že sme si v druhom polčase za stavu 1:2 nevytvorili žiadnu šancu. Nič sa nedá robiť, musíme pracovať ďalej," povzdychol si Paur.

Jeden z najskúsenejších hráčov tímu nevedel pomenovať hlavnú príčinu trenčianskej krízy, na rovinu však priznal, že si za ňu môžu sami.

"Neviem, prečo to tak je. Celkovo sme však ako tím poľavili v niektorých činnostiach na ihrisku. Prišli prvé prehry, a keď sme chceli naskočiť na rozbehnutý vlak, bolo to už ťažké. Jeseň nás vyzliekla donaha, a ak chceme na jar o niečo bojovať, musíme zmeniť myslenie a prístup k futbalu," doplnil.