Dnes by som krasokorčuľovanie nemohol robiť. Je to veľmi náročné, porovnáva Sabovčík

Rozhovor pre denník SME: Preslávil sa tým, že ako prvý krasokorčuliar skočil na súťaži štvoritý skok. Európsky šampión z rokov 1985 i 1986 a bronzový zo sarajevskej olympiády 1984 JOZEF SABOVČÍK sa naposledy predstaví fanúšikom na Slovensku v šou Fire on Ice. "Nechcem sa s ľuďmi rozlúčiť tak, aby si potom o mne hovorili, že už som radšej nemal skákať," vraví 55-ročný Sabovčík.

Dlhší čas žijete a pracujete v Amerike. Čo vás pár týždňov pred Vianocami priviedlo na Slovensko?

„Chodím sem vždy, keď sa dá. Teraz som vedel, že prídem v decembri alebo v januári. Ale prišiel som, pretože otec mal zdravotné problémy. Dôvodov je však viac, pretože mám zverenkyňu, za ktorou som teraz prišiel a na budúci týždeň sú dokonca majstrovstvá republiky. Bol to ideálny čas.

A potom som tu aj z toho dôvodu, aby som odprezentoval svoju šou Fire on ice, s ktorou sa budúci rok predstavím v Bratislave a v Ostrave. Bude to bodka za mojou kariérou. Ja už v podstate aktívne nekorčuľujem. Som rád, že sa teraz cítim zdravotne celkom dobre. Musím si zaklopať. Budem rád, ak to tak ostane.“

Na čo si zo svojho krasokorčuliarskeho programu trúfate?

„Dnes na nič (smiech). Najskôr sa musím dostať do formy a uvidím, čo z toho bude. Budem sa musieť poradiť s manželkou. Tá dokonca nechce, aby som sa na ľad vracal. Budeme sa musieť porozprávať, čo mi dovolí.“

Pripravíte na túto šou niečo špeciálne?

Fire on ice Bude to posledné vystúpenie Jozefa Sabovčíka,

predstaví sa 6. novembra 2019 v Ostrave a 7. novembra 2019 v Bratislave,

v šou sa predstaví sedem majstrov sveta či osem olympijských medailistov. Medzi nimi budú napríklad Javier Fernández, Alexej Jagudin, Tomáš Verner či Tatiana Totmianinová a Maxim Marinin.

„Začal som o tom rozmýšľať. Zatiaľ mi ešte nič nenapadlo.“

Trénujete aj nejaké skoky?

„Asi rok som nič nerobil, netrénoval som. Myslel som si, že potichu odídem. Ale prišla táto príležitosť. Na jednej strane ma to ťahá niečo urobiť, ale na druhej chcem, aby si ma ľudia pamätali tak, ako si to predstavujem. Nechcem to urobiť tak, aby si potom o mne hovorili, že už som radšej nemal skákať. Uvidíme, v čom sa budem cítiť spokojne. Ale dúfam, že to tí mladší za mňa odskáču.“

Vyberali ste vy, kto v tejto šou vystúpi?

„Do určitej miery áno. Musíme sa dohodnúť, kto tam bude. Teraz sa na tom pracuje. Nie je to finálne obsadenie. V novembri sú už Grand Prix, uvidíme, kto bude voľný. Ale napríklad Javier Fernández si na to našiel čas.“

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že urobíte takúto bodku za vašou kariérou?

„Neplánoval som to. Prišlo to z ničoho nič. Ani moji súperi zo sarajevskej olympiády Scott Hamilton a Brian Orser nerobili podobnú rozlúčku. Bavili sme sa na túto tému dávnejšie.