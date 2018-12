Schválil to výkonný výbor SFZ. Finále Slovnaft Cupu sa bude hrať v Nitre

VV SFZ vzal na vedomie viacero vecí.

8. dec 2018 o 22:15 SITA

BRATISLAVA. Členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) v Bratislave na piatkovom zasadnutí schválili štadión FC Nitra za nové dejisko finále slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft Cup v ročníku 2018/2019.

Zároveň vzali na vedomie správu o činnosti reprezentačného A-tímu v období od augusta 2013 do októbra 2018, vzali na vedomie správu o činnosti reprezentačného tímu SR do 21 rokov, schválili návrh zloženia realizačného tímu slovenskej futbalovej dvadsaťjednotky a schválili aj návrh na zvolanie konferencie SFZ - na deň 1. marca 2019 do Popradu.