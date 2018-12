Zápas mohol byť dokonalou pascou. Kapitán Hamšík doviedol Neapol k jasnému triumfu

Neapol dal štyri góly.

9. dec 2018 o 9:17 TASR

https://www.digisport.sk/wp-content-uploads-2017-10-digitalz_iframe_test-html/?vimeo_video_id=305229478

NEAPOL. Futbalisti SSC Neapol aj po 15. kole talianskej Serie A zaostávajú za vedúcim Juventusom Turín o osem bodov.

Oba kluby z čela tabuľky zvíťazili, majster už v piatkovom šlágri nad Interom Miláno 1:0 a hráči Neapola v sobotu nedali šancu predposlednému tímu súťaže Frosinone Calcio, ktoré rozdrvili 4:0.

Slovenský stredopoliar domácich Marek Hamšík hral s kapitánskou páskou do 80. minúty.

Hamšík: Dobre sme sa naladili

Neapol položil základ svojho triumfu už v prvom polčase, po ktorom viedol po presnom zásahu Piotra Zielinského a ďalekonosnej strele Adama Ounasa 2:0.

Po prestávke sa ešte dvakrát strelecky presadil poľský útočník Arkadiusz Milik.

"Bolo dôležité vyhrať, pred dvoma týždňami sme pred vlastným publikom zaváhali proti Chievu. Som rád, že sme proti Frosinone získali tri body. Dobre sme sa naladili na dôležitý utorňajší duel v Lige majstrov v Liverpoole," povedal Hamšík pre svoju webstránku.

Hráči SSC boli od prvých minút jasným pánom na ihrisku.

"Začali sme výborne, hneď na začiatku duelu sme dali gól. Bolo super, že na prestávku sme išli už s dvojgólovým náskokom. Po zmene strán sme pridali ďalšie góly a po stretnutí sme mohli oslavovať s našimi skvelými divákmi," pochvaľoval si slovenský reprezentačný stredopoliar.

Tréner Ancelotti chválil tím

S výkonom svojich zverencov bol spokojný aj tréner Neapola Carlo Ancelotti.

“ Takéto stretnutia vedia byť dokonalou pascou, zvlášť, keď vás po nich čaká kľúčový súboj v Lige majstrov. „ Carlo Ancelotti, tréner SSC Neapol

"Videl som u nich správny prístup. Bol to zradný zápas, takéto stretnutia vedia byť dokonalou pascou, zvlášť, keď vás po nich čaká kľúčový súboj v Lige majstrov. No my sme ho zvládli a napravili si tak chuť po predošlom domácom zápase (s Chievom 0:0, pozn. red.)," citovala Ancelottiho agentúra DPA.

Kouč nechal pred súbojom s Liverpoolom odpočívať viacero opôr, no náhradníci sa svojej šance chopili na jednotku.

"Tí, ktorí debutovali, hrali výborne. Brankár Alex Meret, Amin Younes a Faouzi Ghoulam sa vrátili do zostavy po zraneniach. V uplynulých mesiacoch na sebe tvrdo pracovali, veľa obetovali, zaslúžili si nastúpiť. Som šťastný za nich a aj za celý tím. Teraz môžeme začať premýšľať o Liverpoole," dodal.