Luhový: Trnava môže v lige skončiť. Niekto to tak možno chce

Bývalý reprezentant sa vyjadruje k slovenskému futbalu. Klubovému i reprezentačnému.

9. dec 2018 o 9:50 TASR

Ľubomír Luhový. (zdroj: ARCHÍV SME)

BRATISLAVA. V 90-tych rokoch bol postrachom súperových obrán, pričom najslávnejšie časy zažil v drese bratislavského Interu a trnavského Spartaka.

V sezóne 1997/98 sa Ľubomír Luhový stal v trnavských farbách so 17 gólmi aj najlepším strelcom najvyššej slovenskej súťaže.

V televíznom štúdiu TABLET.TV sa vyjadril i k súčasnej situácii vo futbalovej Trnave.

Luhový: Trnava do ligy patrí

Pred pár dňami šokovalo futbalové Slovensko správa, že trnavský Spartak opúšťajú majiteľ Vladimír Poór, prezident Dušan Keketi st., generálny manažér Pavel Hoftych i tréner Radoslav Látal.

"Pozorne sledujem slovenský i český futbal, takže samozrejme, veľmi dobre viem, čo sa v Trnave deje.

Treba povedať na rovinu, že takéto kroky futbalu škodia ako celku, pretože Spartak jednoznačne do ligy patrí a čo s ním bude ďalej, je v tejto chvíli otázne," uviedol Luhový, ktorý v Spartaku pred dvomi desaťročiami pôsobil.

Očakával vôbec niekedy takýto krok od majiteľa klubu Vladimíra Poóra?

"Mnohé veci tomu už dlhodobo naznačovali, od rôznych šumov, cez nespokojnosť, silný tlak zo strany niektorých pseudofanúšikov až po vzťah s primátorom mesta, ktorý podľa mňa siaha až do osobnej roviny. Život klubu, ktorý má tak silnú značku, by sa však odchodom majiteľa klubu skončiť nemal.

Na druhej strane to môže pre trnavský futbal dopadnúť veľmi zle, pričom najväčší problém vidím v jeho súčasnej filozofii. V Spartaku by si totiž mali jednoznačne čo najskôr ujasniť, čo vlastne chcú, pretože dnes v tom očividne jasno nemajú."

Koniec Trnavy vo Fortuna lige?

Dnes už 52-ročný Luhový dokonca nevylučuje ani alternatívu, že Trnava ukončí svoje pôsobenie v najvyššej súťaži už v tejto sezóne.

"Vidím to čierno, pokojne sa to môže stať. Vlado Poór totiž vlastní licenciu, všetky práva ohľadne značky a neverím, že sa toho vzdá len tak. Dlhé roky totiž klub ekonomicky držal, dával doň určitý obnos peňazí," zamyslel sa niekdajší obávaný kanonier.

"Na druhej strane si môžeme zo skúseností povedať, že aj v iných kluboch spadnutie alebo preradenie do druhej, tretej kategórie vždy vyčistilo vzduch. Prišli noví ľudia, ktorí boli motivovaní, naštartovaní a išlo sa ďalej. Ak by sa to stalo, nerobil by som z toho zasa až takú tragédiu, jednoducho aj takéto situácie prináša život a v neposlednom rade možno aj niekto chce, aby to tak dopadlo," zamyslel sa niekdajší obávaný kanonier," pokračoval.

Luhového kríza v Trnave

Turbulentné obdobie v trnavskom Spartaku zažil pred 20 rokmi aj on sám. Po jesennej časti sezóny 1997/98 bol s pätnástimi gólmi najlepším strelcom súťaže, no v priebehu jari ho preradili do B-tímu.

A hoci posledných osem zápasov musel nútene sledovať len z tribúny, so 17-timi presnými zásahmi sa predsa len stal kráľom strelcov.

"Pred začiatkom spomínaného ročníka prejavil o moje služby záujem vtedajší tréner Spartaka Dušan Galis. Následne sme sa s majiteľom klubu veľmi rýchlo dohodli, pričom najviac ma oslovili ambície klubu, ktorý chcel získať majstrovský titul. Samozrejme, tlak tam bol, s tým každý z nás rátal a vôbec nám to nevadilo," vysvetľuje Luhový.

"Ale aby som sa vrátil k tomu, prečo som bol preradený do béčka. Dostal som sa do 'kríža' s trénerom, pričom išlo o dvojzápas s Interom Bratislava - ligový a pohárový. Tie duely on nechcel vyhrať, a to mi vadilo. Takže toto bol svár sporu, pre ktorý som v trnavskom A-tíme skončil," vrátil sa Luhový myšlienkami k ročníku 1997/98.

Na jeho konci sa síce Spartak tešil z triumfu v Slovenskom pohári, no ligový titul získali 1. FC Košice vďaka dvojbodovému náskoku pred Trnavou.

Weiss by od neho dostal dve facky

Luhový odohral niekoľko zápasov aj v reprezentačnom drese. Najskôr vo federálnom, neskôr za Slovensko.

Ako vníma poslednú aféru v súčasnej reprezentácii, keď Vladimír Weiss ml. cez médiá odkázal, že pod Pavlom Hapalom v národnom tíme už hrať nebude?

"Pre mňa je to kauza, ktorú by som nerád komentoval, pretože je pre mňa nezaujímavá. Vladka si pamätám, keď bol ešte malé dieťa, veď s jeho otcom sme boli ako bratia. Odo mňa by však už po tom všetkom dostal, fiktívne povedané, dve facky," objasňuje bývalý reprezentant.

"Na jednej strane je pravda, že futbalovú abecedu ovláda dokonale, no na druhej je pre mňa ako trénera mimoriadne dôležitá jeho štatistika ako hráča. A tú má priemernú, ba až podpriemernú. Taktiež jeho fyzická zdatnosť je v súčasnosti nedostačujúca, určite nie na celý zápas. No napriek tomu všetkému si myslím, že aspoň na pár minút mal proti Česku hrať," pokračoval Luhový.

V súčasnosti by s najväčšou pravdepodobnosťou neotvoril dvere reprezentačnej kabíny ani pre Miroslava Stocha.