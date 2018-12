Messi dal dva famózne góly z priamych kopov. Pokrstil nimi nové lietadlo

FC Barcelona zvíťazila v mestskom derby vysoko 4:0.

9. dec 2018 o 13:57 SITA

https://www.digisport.sk/wp-content-uploads-2017-10-digitalz_iframe_test-html/?vimeo_video_id=305259731

BARCELONA. Argentínsky futbalista španielskeho klubu FC Barcelona Lionel Messi sa v sobotňajšom dueli 15. kola La Ligy 2018/2019 na ihrisku Espanyolu pripomenul dvomi excelentnými strelami z priamych kopov.

Najskôr v 17. min vymietol ľavý horný roh a neskôr po prestávke 65. min trafil aj do pravého "vinkla".

Barcelončania zvíťazili v mestskom derby vysoko 4:0 a s 31 bodmi vedú poradie Primera División pred dvojicou 28-bodových tímov FC Sevilla a Atlético Madrid.

"Snažil som sa to kopať tak ako predtým a podarilo sa. Inokedy mám k dispozícii dosť priamych kopov a nepadá to tam. Mal som šťastie, že sa to tentoraz podarilo dvakrát po sebe," povedal Messi podľa webu soccerway.com.

Tridsaťjedenročný rodák z Rosaria dvojitou ukážkou svojej techniky zároveň pokrstil svoj nový model lietadla.

Za stroj, ktorým sa chce pohodlnejšie presúvať medzi Európou a Argentínou, pred niekoľkými dňami zaplatil 15 miliónov dolárov.

Luxusné lietadlo pre 16 osôb je vybavené dvoma kúpeľňami a taktiež má dve kuchyne.

Messi si dal na chvost lietadla namaľovať číslovku "10" a schody doň zdobia krstné mená členov jeho rodiny.