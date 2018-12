Zápas v Nových Zámkoch mal šialený priebeh. Tréner: Som strašne naštvaný

Hlasy po zápase:

Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: "Z našej strany to bol vynikajúci zápas. Boli sme lepší a zaslúžene sme viedli 3:1. Neskôr sme po hrubej chybe inkasovali. A veci, ktoré sa následne udiali, sú z ríše rozprávok. Som strašne naštvaný, strašným spôsobom, že sa také dačo vôbec môže udiať. V zápase, v ktorom sme boli jasne lepší, nám ušli tri body pomedzi prsty."

František Štolc, asistent trénera Popradu: "Prvú tretinu sme začali, no nedali sme v presilovke gól a vzápätí sme inkasovali. V druhej tretine sme sa snažili hrať aktívne, no dali sme len jeden gól a po našich chybách sme dostali ďalšie dva góly. Do tretej tretiny sme išli s cieľom otočiť to, hru sme stiahli na tri formácie. Za stavu 2:4 sme to riskli a štyri minúty pred koncom sme odvolali brankára. Ani vo sne by nás nenapadlo, že sa nám to podarí otočiť hneď niekoľkokrát. Pre trénerské lavičky to bol infarktový zápas ale divákom sa to asi takto páči."