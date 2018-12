ONLINE: Vo vyrovnanej skupine ide o všetko. Liverpoolu hrozí, že nepostúpi

Prenos budete môcť sledovať online s nami.

9. dec 2018 o 0:00 SITA, Športové prenosy SME

Liga majstrov 2018/2019 - utorňajší program:

A-skupina:

Club Brugge - Atlético Madrid 21:00

AS Monako - Borussia Dortmund 21:00

B-skupina:

Barcelona - Tottenham Hotspur 21:00

Inter Miláno - PSV 21:00

C-skupina:

Crvena Zvezda - PSG 21:00

FC Liverpool - SSC Neapol (online prenos nájdete tu >>>)

D-skupina:

Galatasaray - Porto 18:55

Schalke 04 - Lokomotiv Moskva 18:55

Vo futbalovej Lige majstrov 2018/2019 sa v utorok uskutoční osem zápasov záverečného šiesteho hracieho kola skupinovej časti.

C-skupina je jediná, v ktorej nemá istý prienik do jarného osemfinále žiadny z jej účastníkov. Postúpiť môžu stále tri tímy - SSC Neapol, PSG a FC Liverpool.

Pre Liverpool bude zápas s Neapolom duelom o všetko - ak chce postúpiť, doma musí vyhrať. Ani to mu však nemusí stačiť. Rozhodnúť môže každý strelený gól.

Ak by PSG vyhral na pôde Crvenej zvezdy Belehrad, Liverpoolu by stačil aj výsledok 1:0 alebo triumf vyšším rozdielom, avšak výhra 2:1 či 3:2 už nie.

Ak by došlo k situácii, že by mali všetky tri mužstvá po deväť bodov, postúpil by Liverpool, ktorý by bol prvý v tzv. minitabuľke troch mužstiev. Druhého postupujúceho by v tomto prípade určil až rezultát z Anfield Road.

Online prenos: FC Liverpool - SSC Neapol (Liga majstrov 2018/2019, futbal):