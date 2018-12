Slovan s Rigou nakoniec prehral a zahanbujúca sága pokračuje

Hlasy po zápase

Girts Ankipans (tréner Dinama Riga): "Bol to náročný bojovný zápas. Vyzeralo to takmer ako v play-off. Sú to pre nás veľmi dôležité body a nebolo jednoduché ich vybojovať."

Vladimír Országh (tréner Slovana): "Mali sme dobrý začiatok, ale okrem gólu sme v prvej tretine neukázali nič. Súper bol aktívnejší, rýchlejší, dominoval v súbojoch. Mali sme znovu niekoľko zbytočných vylúčení. V druhej tretine sme sa trochu zobudili, vyrovnali sme, ale znovu sme niekoľko momentov nezvládli. Bolo to málo, súper chcel uspieť viac. Potrebujeme hrať 60 minút a to sa nestalo. Hráme o budúcnosť Slovana, musíme sa zmobilizovať a začať vyhrávať."

Michal Řepík (útočník Slovana): "Nehrali sme celý zápas a nechali sme sa zbytočne vylučovať. V úvode sme dali rýchly gól, no vzápätí sme znovu inkasovali. To by sa nemalo stávať. Nezvládli sme oslabenia, kde sme dostali dva góly. Po prestávke sme hrali celkom dobre, diktovali sme tempo hry. Myslím si, že štvrtý gól bol trochu smolný. Ku koncu nám už nezostávali sily. Mali sme presilovku, ale nič nám v nej nespadlo. Tak to býva, keď nebudeme hrať celých 60 minút, šťastie nám nepôjde naproti."

Jakub Štěpánek (brankár Slovana): "Prehrali sme a teda nemôžeme byť spokojní. V prvej tretine bol súper aktívnejší a z toho ťažil. Potom sme sa vrátili do zápasu, hrali sme dobre, tlačili sme, ale nedali sme gól. Naopak, súper skóroval. Zápas má 60 minút a my hráme vždy iba určitú pasáž a to nestačí. Menšie voľno uvítame, či nám to pomôže, ukážu až zápasy po prestávke."