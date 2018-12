Bezpečnejšie bolo jeho odohratie v Európe, Pohár osloboditeľov spoznal víťaza

Futbalisti River Plate zvíťazili v Copa Libertadores štvrtýkrát v histórii.

10. dec 2018 o 7:28 TASR

MADRID. Futbalisti River Plate vyhrali štvrtýkrát v histórii Pohár osloboditeľov.

V odvete juhoamerickej obdoby európskej Ligy majstrov zvíťazili v nedeľu v Madride nad argentínskym rivalom Bocou Juniors 3:1 po predĺžení.

Prvý duel sa na ihrisku Bocy skončil nerozhodne 2:2.

Divoké fankluby

Odveta sa mala pôvodne hrať na štadióne Riveru, no pred stretnutím napadli fanúšikovia domácich autobus s hráčmi Bocy počas cesty na štadión.

Napriek policajnej ochrane zaútočili kameňmi, kusmi dreva a kovovými tyčami a na autobuse rozbili niekoľko okien. Zápas dvakrát odložili a napokon ho presunuli na neutrálnu európsku pôdu na štadión Santiaga Bernabeua v Madride.

Vo finále Copa Libertadores na seba oba argentínske kluby narazili vôbec prvýkrát. Boca Juniors sa z celkového víťazstva v súťaži tešila doteraz šesťkrát. River predtým triumfoval aj v rokoch 1986, 1996 a 2015.

Strelec víťazný gól trénoval

V Madride dali síce prvý gól hráči Bocy na konci prvého polčasu, ale River v druhom polčase vyrovnal. Muselo sa tak predlžovať a v extračase prišli kľúčové situácie v podaní kolumbijských legionárov.

Hneď na jeho začiatku dostal druhú žltú kartu, resp. červenú kartu Wilmar Barrios, ktorý patril dovtedy k najlepším hráčom na ploche. V 109. minúte potom strelil krásnou strelou víťazný gól Juan Fernando Quintero.

Ten istý hráč potom v posledných sekundách pripravil gól Gonzalovi "Pity" Martinezovi, ktorý to mal do prázdnej brány už ľahké, keďže brankár Bocy Esteban Andrada bol v šestnástke Riveru na rohový kop.

"Dal som dnes jeden z najväčších gólov v mojej kariére, som veľmi šťastný. Práve túto strelu som v tréningoch nacvičoval a išlo mi to. Vedeli sme, že Boca je silná takticky aj fyzicky.

My sme ale tvrdo dreli až do konca a to bol rozdiel. Chcem si teraz užívať radosť so spoluhráčmi a až zajtra začneme myslieť na MS klubov FIFA. Vyhrali sme zaslúžene a je čas oslavovať," citovala Quintera agentúra AFP.

Tréner zdolaného finalistu Guillermo Barros Schelotto smútil: "Cítim obrovský smútok. Nielen za tých fanúšikov, ktorí nás prišli povzbudiť do Madridu, ale aj pre tých doma.

Potom ako vylúčili Barriosa začal hrať River presnejšie a v predĺžení mu výhoda jedného hráča pomohla kontrolovať priebeh. Veľmi ma prehra bolí, ale najmä kvôli našim priaznivcom."

Copa Libertadores - odveta finále:

River Plate - Boca Juniors 3:1 pp (1:1, 0:1)

Góly: 66. Pratto, 109. Quintero, 120.+2 Martinez - 44. Benedetto, ČK: 92. Barrios (Boca)

/Prvý zápas 2:2, trofej získal River Plate/