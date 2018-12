Robben hrá za Bayern poslednú sezónu, nevylučuje ani koniec kariéry

Holandský futbalista sa rozhodne po sezóne na základe ponúk.

10. dec 2018 o 11:17 TASR

Mníchov 10. decembra (TASR) - Holandský futbalista Arjen Robben odíde po sezóne z Bayernu Mníchov a nevylúčil ani koniec kariéry.

Rozhodnutie neprišlo len tak

"Nie je na 100% jasné, či chcem pokračovať. Možno skončím úplne," povedal pre pondelňajšie vydanie magazínu Kicker.

“ Ak dostanem ponuku, o ktorej budem stopercentne presvedčený, tak budem pokračovať. Ak nie, môže to byť definitívny koniec „ Arjen Robben

Tridsaťštyriročný krídelník už pred týždňom potvrdil, že sa na konci sezóny rozlúči s nemeckým veľkoklubom po desiatich rokoch.

Do bavorskej metropoly prišiel v roku 2009 z Realu Madrid, pričom v 305 zápasoch strelil 143 gólov a na ďalších 101 prihral.

"Je to veľký krok, o ktorom sa nerozhodnete za deň. Premýšľal som nad tým dlho a tvrdo. No som veľmi rád, že som urobil tento krok a oznámil som to. To, že je to potvrdené, je dobre pre fanúšikov aj klub. Bol to správny čas."

Zmluva končí aj Riberymu

Robben uviedol, že o svojej ďalšej budúcnosti sa bude rozhodovať podľa toho, aké možnosti bude mať na konci sezóny.

"Ak dostanem ponuku, o ktorej budem stopercentne presvedčený, tak budem pokračovať. Ak nie, môže to byť definitívny koniec," dodal.

Prezident klubu Uli Hoeness pred časom naznačil, že okrem Robbena bude prebiehajúce sezóna zrejme posledná v Bayerne aj pre ďalšieho skúseného krídelníka Francka Riberyho, 35-ročnému Francúzovi po jej konci rovnako vyprší zmluva. Informovala agentúra DPA.