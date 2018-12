Ronaldo: Messi mi nechýba, ale možno ja jemu áno

Portugalčan odporúča Messimu vyskúšať aj iné ligy.

10. dec 2018 o 12:38 SITA

TURÍN. Futbalista Juventusu Turín Cristiano Ronaldo nepriamo pozval Lionela Messiho, aby sa k nemu pripojil v najvyššej talianskej súťaži Serie A.

Portugalčan, ktorý do Juventusu prestúpil počas leta z Realu Madrid dostal v rozhovore pre La Gazzetta dello Sport otázku, či mu v lige chýba konkurencia v podobe Argentínčana, na čo odpovedal svojským štýlom.

"On mi nechýba, ale možno ja jemu áno. Počas svojej kariéry som už hral v Anglicku, Španielsku, Taliansku aj Portugalsku, zatiaľ čo on je stále v Barcelone. Možno ma on potrebuje viac,“ skonštatoval Ronaldo a doplnil:

"Pre mňa je život výzvou a bol by som rád, keby ju prijal aj on a niekedy sem prišiel. Avšak ak je šťastný v Španielsku, plne to rešpektujem.“

CR7, ktorý doposiaľ nastrieľal v aktuálnom ročníku Serie A 10 ligových gólov na záver rozhovoru skonštatoval, že je v Turíne šťastný a zložil aj kompliment svojmu úhlavnému rivalovi v boji o post najlepšieho futbalistu sveta za poslednú dekádu.

"Messi je skvelý hráč a dobrý človek, tu mi však nič nechýba. So svojím novým životom som nesmierne spokojný,“ povedal.