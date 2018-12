Je ťažko predstaviteľné, že titul nezíska najbohatší Slovan

BRATISLAVA. Jesennú časť futbalovej Fortuna ligy ovládol Slovan Bratislava. Je ťažko predstaviteľné, že ho o titul ešte môže niekto pripraviť.

Vybrali sme osem najzaujímavejších momentov jesennej časti súťaže.

1. Suverénny Slovan

Kostru tímu už dávno netvoria Slováci, ale skôr hráči z bývalej Juhoslávie. Dvaja Slovinci, dvaja Srbi, dvaja Holanďania, Chorvát, Bulhar, Ukrajinec a Maročan.

A v bránke jediný Slovák.

Taká bola základná zostava najslávnejšieho slovenského klubu v poslednom zápase jesene, v ktorom zdolal Žilinu 5:2.

Slovan má v lige suverénne najvyšší ročný rozpočet na úrovni sedem až osem miliónov eur, suverénne najvyššie platy a aj najkvalitnejší káder.

A k tomu úspešného trénera Martina Ševelu, ktorý dokázal predtým získať trofeje s Trenčínom v oveľa skromnejších podmienkach.

Je nepredstaviteľné, že by Slovan nezískal titul. To by musel klub azda zbankrotovať.